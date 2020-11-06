Koton'dan 'saygı' mesajı

06 Kasım 2020

Koton, moda anlayışını sosyal mesajla destekleyerek hazırladığı tanıtım filmiyle yeni bir kampanya başlattı. Koton’un bu akşam yayınlanmaya başlayan kampanyasının odağında “saygı” var.

Koton’dan yapılan açıklamada, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları yeni kampanyaya bugün start verdikleri belirtilerek, kampanya “Fikirden ürüne kadar her aşaması bizi çok heyecanlandıran yepyeni bir yolculuk...” olarak tanımlandı.

İnsanların giyim tercihleri ile etiketlenmesine “dur” dedikleri belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Şimdi Herkese Saygı Moda’ diyoruz... Giyim tercihleri üzerinden etiketlemeye, önyargılara dur diyoruz... İnsana saygı yaşama saygıyla eş değerdir diyoruz... Biz 32 yıldır müşterilerini dinleyerek büyüyen bir markayız. Etki gücümüz yüksek, bunun farkındayız. Bu nedenle de cesaretle haykırıyoruz: “Şimdi Herkese Saygı Moda...”