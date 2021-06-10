Koza Altın'dan Ağrı'ya 160 milyon dolarlık altın yatırımı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirme notunda, "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.

Projenin temeli atılıyor

Öte yandan Koza Altın'ın KAP'a yaptığı bildirimde, Koza Altın İşletmelerine ait Mollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için temel atma töreni yapılacağı belirtilirken, tesiste üretimin 2022 yılının son çeyreğinde başlanmasının planlandığı ifade edildi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan sözkonusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı.

Gülal ayrıca 2022-2023'de 15 ton altın çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.