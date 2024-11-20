Koza Altın'dan birleşme kararı: Koza Altın ve İpek Doğal Enerji ile ortaklık kuruluyor

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. el konulmasının ardından yapılan ilk genel kurul toplantısında kritik bir karar aldı. Şirket, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ile birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, madencilik ve enerji sektörlerinde yaratılacak sinerjinin, uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu olduğu belirtildi.

Birleşme sürecinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca, birleşme işlemleri için bir danışmanlık firmasıyla anlaşma yapıldığı ve sürecin Koza Altın Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Mahmut Çelik tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada, birleşme sürecinin tamamlanmasının ardından, şirketin sektöründeki etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlarda büyüme sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Koza Altın, Koza-İpek Holding’in %3 Hissesini Atp İnşaat’a sattı

Öte yandan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, ortaklarından Koza-İpek Holding’in sahip olduğu %3 oranındaki Koza Altın paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL fiyatla Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye sattığını duyurdu. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen satış işlemi sonrasında, Koza-İpek Holding’in payı %21,99’a, Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin payı ise %48,01’e yükselecek.

En büyük altın üreticilerinden biri

Koza Altın, Türkiye'nin en büyük altın üreticilerinden biri olarak sektördeki güçlü konumunu koruyor. 1989 yılında kurulan şirket, Çorum'daki Çöpler Altın Madeni gibi önemli projelerle Türkiye’nin önde gelen altın üreticisi konumundadır. Şirket, altın üretiminin yanı sıra, madencilik sektöründe çeşitlendirilmiş kaynaklarla faaliyet göstermektedir.

Koza Altın, dünya standartlarında madencilik teknolojileri ve çevre dostu üretim yöntemleriyle Türkiye'nin altın üretiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Mal varlıklarına el konulmuştu

Koza Altın’ın eski sahiplerinden Akın İpek, 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantısı sebebiyle gündeme gelmiş ve Koza Altın'ın da aralarında bulunduğu İpek Grubu’na ait birçok şirketin mal varlıklarına el konulmuştu.