Koza Altın'dan rezerv açıklaması

Koza Altın, Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, JORC koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına eklenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Koza Altın, üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlamasının planlandığını duyurdu.

Koza Altın, Karapınar projesi tahmini kaynağını UMREK ve JORC koduna göre 28.01.2020 tarihinde KAP'a açıklamıştı.