Koza Altın’ın olumlu ÇED raporu iptal edildi

Koza Altın’ın Çanakkale ili Merkez ilçesi Serçiler ve Terziler köyleri civarında yapılması planlanan Karapınar Altın Gümüş Madeni Projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararının iptaline karar verildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada “Çanakkale 1. İdare Mahkemesi tarafından söz konusu davada ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiş olup Şirketimizce karara karşı temyiz yoluna başvurulacaktır. Bu durum Şirketimizin 2022 yılı üretim planını etkilemeyecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.