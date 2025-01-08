Koza Altın'ın ünvanı "Türk Altın İşletmeleri AŞ" olarak değiştirilecek
Koza Altın, şirketin ticaret ünvanı olan Koza Altın İşletmeleri'nin cumhurbaşkanı kararı ile, Türk Altın İşletmeleri AŞ olarak değiştirileceğini açıkladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koza Altın'ın ünvanı "Türk Altın İşletmeleri AŞ" olarak değiştirilecek.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Şirketimiz ticaret ünvanı olan "Koza Altınİşletmeleri Anonim Şirketi"nin, SayınCumhurbaşkanımızın kararı ile, "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi"olarak değişmesine karar verilmiştir.
İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir."