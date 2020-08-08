Koza Altın'ndan 864 milyon lira net kâr

08 Ağustos 2020

Türkiye genelinde 53 işletme ruhsatı ve 134 arama ruhsatına sahip olan Koza Altın, 2020 yılı ilk altı aylık faaliyet raporunu yayınladı. Bu rapora göre şirket bu yılın ilk altı ayında 132.649 ons altın ve 64.800 ons gümüş üretimi gerçekleştirdi. 2019 yılının aynı döneminde ise 147.330 ons altın ve 66.100 ons gümüşlük üretim gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 76 milyon TL olan şirket gelirleri ise 2020 yılının aynı döneminde yaklaşık 340 milyon TL’lik artışla 1 milyar 417 milyon TL olarak gerçekleşti.

Koza Altın beş adet ruhsatlı sahasından; Ovacık’ta yer altı ocak işletmeciliği, Çukuralan’da açık ocak ve yer altı ocak işletmeciliği, Kaymaz’da açık ocak işletmeciliği, Himmetdede açık ocak işletmeciliği ve Mastra’da açık ocak ve yer altı işletmeciliği ile üretim sağlıyor.

İlk altı ayda net dönem kârı 863,9 milyon TL’ye ulaştı

Koza Altın, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ortalama 1.641,2 dolarlık ortalama ons başı altın satış fiyatı ile 132.630 ons altın satışı gerçekleştirdi ve aynı dönemde 1 milyar 417 milyon TL gelir elde etti. Ocak – Haziran döneminde şirketin net dönem kârı ise önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 733,9 milyon TL’ye kıyasla 130 milyon TL artarak 863,9 milyon TL’ye ulaştı.

Maden arama çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan şirket sahip olduğu ruhsatlarda maden arama faaliyetlerine de devam ettiğini belirtti. Şirket, 2019 yılının ilk 6 ayında 27 milyon TL olan arama giderlerinin, bu yılın ilk altı ayında artış göstererek 43 milyon TL olarak gerçekleştiğini de kamuoyuna duyurdu.