Koza, Konak'ta sondaja başlıyor

Koza Anadolu Metal Madencilik, Konak projesinde tespit edilen kaynak miktarının rezerve dönüşmesi için sondaj çalışmalarının başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre ilk etapta 23 lokasyonda sondaj yapılacak, sondajların derinliği 800-850 metre arasında olacak.

Beş sondaj makinesi ile Haziran yı içinde da başlayacak çalışmalar için şirket beş aylık süre öngörüyor.

Bakır ve altın çıkarılması hedeflenen Konak projesi için Koza Anadolu 2016’da yaptığı açıklamada 782,2 milyon ton “mümkün/inferred” kaynak belirlendiğini duyurmuştu.