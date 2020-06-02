Kozmetik harcamaları durmadı, Sinoz cirosunu ikiye katlayacak

02 Haziran 2020

Leyla İLHAN

Salgın döneminde kozmetik harcamaları hız kesmedi, artan talep Sinoz Kozmetik’in ciro hedefini 2’ye katladı. Yerli dermo kozmetik firması olarak 2008 yılında Fark Kozmetik AŞ bünyesinde faaliyetlerine başlayan şirketlerinin son 5 yılda yüzde 100 büyüdüğünü kaydeden Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “2019 yılını 60 milyon TL ciro ile kapattık, bu yıl da yine ciromuzu ikiye katlayacağız.” açıklaması yaptı.

Salgınla birlikte özellikle e-ticarete yönelimde hızlı bir artış olduğunu aktaran Çörekci, “Makineler aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz hijyenik paketleme ve hızlı teslimat gibi hizmetlerimiz göz önünde bulundurulduğunda müşterilerimizin daha çok satın almada bulunduklarını görüyoruz. Evde geçirilen zamanın artması ve hijyen ihtiyacı kozmetik sektörüne yönelimi de arttırdı.” dedi.

Yüzde 120'ye kadar talep arttı

Kuaför, güzellik salonları ve bakım merkezlerinin süresiz kapatılmasının da evde profesyonel bakım ihtiyacına yönelimi sağladığını kaydeden Çörekci, bu sürecin ürünlerin satışında ortaya çıkardığı artışı şöyle anlattı: “Bu noktada markamızın ürünlerinde de satış anlamında spesifik artışlar yaşandı. Örneğin kolonya, jel kolonya, el kremleri, duş jeli ve yüz yıkama jeli gibi temel hijyen ürünlerinde yüzde 70’lik bir artış yaşandı. Buna ek olarak manikür ve pedikür hizmeti alamayan kadınların evlerde bu süreci ertelemelerini sağlayan aloe vera, gül ve gold aura vücut peelinglerimizde de yüzde 120 gibi bir artış oldu.”

“Buna ek cilt bakımını evde profesyonel ürünlerle gerçekleştiren kadınlar bakım maskesi, yüz peeling, gece ve gündüz kremi, el kremi, serumu gibi ürünlerimize yöneldi. Bu noktada da yüzde 40 artış yaşandı.” diyen Çörekci, düzenli kullanım gerektiren çatlak kremi ve vücut beyazlatıcı kremlerinde ise yüzde 10’luk artış görüldüğünü söyledi.

"Üretimin %30’u ihracata gidiyor"

2016 yılından bu yana ihracat yaptıklarını belirten Çörekci, üretimlerinin yüzde 30’luk bir kısmını ihraç ettiklerini vurguladı. Globalde güçlü marka olma hedeflerine devam ettiklerini kaydeden Çörekci, “Bugün, Avrupa’dan Orta Doğu’ya pek çok bölgede ürünlerimizin bilinirliği ve talebi yüksek.” dedi.

Erkek ve bebek kozmetiğine girecek

2021 yılına kadar Sinoz Man ve Sinoz Baby kategorilerinde ürün çıkarma hedefleri bulunduğunu aktaran Yasin Çörekci, “Ürünlerimiz yüzde 30’luk bir erkek hedef kitlenin de beğenisi kazanmış durumda. Kil maskemiz, leke kremimiz ve spa setlerimiz kadınlar kadar erkek kullanıcılar tarafından da tercih ediliyor.” diye konuştu.

Hızlı teslimat için kendi kargo firmasını kurdu

Sinoz'un kurulduğu günden bu yana e-ticaret çalışmaları yürüten bir marka olduğunu aktaran Yasin Çörekci, “2019 yılı sonu itibariyle zaten 3. parti bazı kurumlardan çekilerek tamamen kendi online platformumuza yönelmiştik. COVID-19 salgını ile birlikte değişen ihtiyaçlar ve taleplere hızlı yanıt verme gerekliliği bize öncelikli nüfus yoğunluğunu da gözeterek İstanbul için aynı gün teslimat avantajı sunan kendi kargo birimimizi kurmamızda yeni altyapıyı sundu” dedi. Çörekci, altyapı çalışmaları ve pilot bölge uygulamaları devam eden birimlerinde yakında tüm İstanbul’a aynı gün teslimat imkanı sunacaklarını kaydetti.