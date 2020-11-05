KPMG Türkiye, Bursa’da ofis açtı

05 Kasım 2020

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. 1982 yılından bu yana İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara ve İzmir’deki ofisleriyle faaliyetlerini sürdüren KPMG, kasım ayı itibarıyla Bursa ofisiyle de hizmet vermeye başladı.

Ekibiyle birlikte Kasım ayı itibarıyla KPMG çatısı altında hizmet vermeye başlayan Nadir Gülhan, KPMG Bursa Ofisinin Sorumlu Yeminli Mali Müşaviri ve Direktörü olarak görev alacak. Hüseyin Sevim ise Bursa’dan sorumlu vergi ortağı olarak görevine devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan KPMG Türkiye Vergi Bölüm Başkanı Şaban Erdikler, Bursa’da fiziksel olarak bulunmanın önemli bir adım olduğunu söyledi. Büyüme stratejileri doğrultusunda Bursa’daki yeni ofis ile güç tazelediklerine dikkat çeken Erdikler, "Bursa büyürse Türkiye büyür’ ifadesine sonuna kadar katılıyoruz. Bursa üreten, ürettiğini ihraç eden, yabancı sermayenin de yoğun rekabet gösterdiği bir şehrimiz. Yeni ofisimizde her biri alanında uzman ekiplerimizle Bursa ve çevresindeki şirketlerin her ihtiyaçlarında artık fiziken de yanındayız. Kaliteli, güvenilir, değer katan hizmetler vermeye devam edeceğiz.” dedi.

KPMG Bursa Ofisi Sorumlu Yeminli Mali Müşaviri ve Direktörü Nadir Gülhan ise, “KPMG ailesine katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Değer üreten ve çözüm odaklı profesyonel hizmet anlayışımızı KPMG çatısı altında daha da ileri taşıyarak devam ettireceğiz. KPMG Bursa olarak Bursa iş dünyasına katma değer sağlamayı ve küresel tecrübemizi aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.