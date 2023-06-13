KPMG, Türkiye’nin Web3 fotoğrafını çekti

Birol BOZKURT

KPMG Türkiye, blok zinciri teknolojisinin faydalarının, kullanım alanlarının, avantajlarının, dezavantajlarının anlaşılması ve sektörlere olan katkısının gelişmesi amacıyla hazırladığı “KPMG Perspektifinden Web3” başlıklı araştırma raporunun sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

KPMG Türkiye’nin küresel deneyimi ve yerel bilgi birikimini bir araya getirerek 50 kişinin üzerinde profesyonel ekiple ve konu uzmanı danışmanlarıyla hazırladığı bu kapsamlı çalışma, Türkiye’de blok zincirinin gelişim alanlarını ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Rapor 6 ana başlık öne çıkıyor; finans, CBDC ve Stablecoin, DAO (merkezi olmayan özerk organizasyon), NFT, Metaverse, DeSci & Refi konularına odaklanan raporda, merkeziyetsiz finans işlemlerinin geleceği, ülkelerin regülasyonlara yönelik hazırlıkları, hukuksal ve vergisel alanların netleşmesi ve sanal pazar yerlerine uyum kapsamında NFT ve Metaverse’e yönelik bilgiler yer alıyor. Blok zincirinin en trend altı başlığı olan finans (CeFi, DeFi), DeSci & ReFi, DAO, Metaverse, NFT ve CBDC & Stablecoin (merkez bankaları dijital para birimi) konularına danışman perspektifinden ışık tutan araştırma raporu, 5 şirket ortağı ve KP Law kurucu ortağı liderliğinde hazırlandı.

“Şirketlere ışık tutmak istedik”

Rapor hakkında değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, “Web3; ticareti, şirketlerin işleyişini, veri yönetimini ve tüketici profilini değiştiren dönüşümcü bir güç olarak karşımıza çıktı.

Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve BCTR Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Başkanı olarak, paydaşlarımızla yürüttüğümüz düşünce liderliği çalışmalarının, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinde ne kadar önemli birer referans noktası olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. KPMG Türkiye Ülke Başkanı olarak içerisinde yer aldığım bu çalışma ile de iş dünyasının blok zincirine adaptasyonu konusuna, profesyonel danışman perspektifinden de ışık tutmak istedik" diye konuştu.