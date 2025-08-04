Kraft Heinz hisseleri Buffett'ın şirketine 3.8 milyar dolar Kaybettirdi

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın yönetimindeki Berkshire Hathaway Inc., gıda devi Kraft Heinz Co.'daki yatırımında 3,8 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşadı. Bu gelişme, 94 yaşındaki Buffett tarafından nadir görülen bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Şirket, Kraft Heinz hisselerinin taşıma değerini 2017 sonundaki 17 milyar dolar seviyesinden 8,4 milyar dolara indirdiğini duyurdu.

Berkshire'ın Kraft Heinz'daki yatırımı hala kârda olmasına rağmen, gıda şirketinin hisseleri birleşmeden bu yana yüzde 62 oranında değer kaybetti. Aynı dönemde S&P 500 endeksinin yüzde 202'lik bir artış kaydetmesi, Kraft Heinz'ın performansındaki zayıflığı daha belirgin hale getirdi.

Zorlu pazar koşulları ve stratejik değişiklikler

Kraft Heinz, yüksek enflasyon ve tüketicilerin daha sağlıklı gıda seçeneklerine yönelmesi gibi olumsuzluklarla mücadele ediyor. Bu durum, şirketin satışlarını etkilerken, Kraft Heinz'ın işletmesinin bir kısmını devretme planlarını gündeme getirdi. Şirketin satışları, yüksek fiyatlar nedeniyle analistlerin beklentilerinden daha az düşüş göstermiş olsa da, genel performans beklentilerin altında kaldı.

Berkshire Hathaway, son zamanlarda Kraft Heinz ile olan bağlarını zayıflatacağına dair sinyaller veriyordu. Mayıs ayında Kraft Heinz, Berkshire'ın yönetim kurulundaki koltuklarından feragat ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Berkshire, Kraft Heinz'ın kazançlarını bir çeyrek gecikmeli olarak raporlayacağını bildirdi.

Berkshire Hathaway'ın finansal durumu da son dönemde dikkat çekiyor. Şirketin nakit rezervleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 düşüşle 344 milyar dolara gerileyerek son üç yılın ilk düşüşünü yaşadı. Faaliyet kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 düşüşle 11,16 milyar dolara indi.