KRC Elektro Market, dijital pazara giriş yaptı

Elektrik sektöründe 16 şube, 120’nin üstünde personel, 200.000 stok kartı ve 40 bin stok kalemi ile bazı konularda lider firma konumunda bulduklarını ifade eden KRC Elektro Market Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kıraç, müşterilerinin her türlü şalt, otomasyon, tesisat, aydınlatma, exproof aydınlatma, kablo ve kablo kanalları, diafon sistemleri, güvenlik, yangın ve hırsız alarm sistemleri, ölçüm ve test cihazları, anahtar prizler, endüstriyel fiş prizler, başta Rittal ve Tekpan marka olmak üzere panolar ve pano aksesuarları, ısı ve soğuk büzüşmeli ürünler, sarf malzemeleri, hırdavat ürünleri, el aletleri, vida-civata, jeneratör ve motor, orta gerilim ürünler, topraklama ve paratoner ürünleri gibi ihtiyaçlarına karşılık en kapsamlı hizmeti vermeye çalıştıklarını aktardı.

Elektrik sektörüne 2004 yılında ortağı Ersoy Filiz ile KRC Elektro Market’i kurarak başlangıç yaptıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kıraç sözlerine şu şekilde devam etti:

“Başladığımızda 3 kişiydik ve Eskişehir merkezli olarak başladık. Henüz 2004 yılında iken “2012’de 12 şube” gibi majör bir hedef ile çalışmalara başladık. Hedefimizi de yerine getirdik, 2012 yılında 12 şubeye ulaştık. İlk şubemiz Eskişehir ‘de açıldı daha sonra Bursa, Balıkesir derken sırasıyla 15 şube açtık. En son da bu yıl “16. Şube; Dijital Şube” mottosuyla dijital şubemizi açarak 16 şube sayısına ulaştık. Hedefimiz hem şubeleşerek daha fazla yaygınlaşmak hem personel sayısını arttırarak daha fazla istihdam sağlamak hem de ciro bazında büyümek.”

“Biz müşterilerimize her türlü verebileceğimiz en kapsamlı hizmeti vermeye çalışıyoruz”

“Bazı markaların Türkiye’deki tek bayisiyiz ya da iki üç bayisinden biriyiz. Bayiliğini yaptığımız, ürününü sattığımız marka sayısı 650 civarında ve birçoğunda da ilk 10 bayi arasındayız. Bayiliğini yalnızca bizim yaptığımız markalar da bulunmakta. Bunların minimum 200 tanesi yalnızca bayilik sistemi ile çalışıyor. Sadece satış üzerine ekibimiz 120’nin üzerinde olduğu için personel sayısı olarak da yine sektörde lider markayız. Oldukça geniş bir yelpazede çalışıyoruz ve genel dağıtıcıyız. Rakiplerimiz genelde belirli marka ve ürün gruplarında faaliyet gösteriyorlar ve o konularda iyi olmaya çalışıyorlar. Buna karşılık biz müşterilerimize her türlü verebileceğimiz en kapsamlı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sonuç olarak sektörümüzde ihtiyaç duyulan A’dan Z’ye tüm ürün gruplarını satıyoruz.”

“Uzun vade hedefimiz ciromuzun %70 - %80 civarında oranını e-ticaret üzerinden yapmak”

Kısa zaman önce “www.krcelektromarket.com” isimli e-ticaret sitesi ile dijital ortamda yerini alan KRC Elektro Market’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kıraç 2020 yılının başlarından itibaren “16. Şube; Dijital Şube” hedefinde çalışmaya başladıkları ifade etti.

“Pandemi ile birlikte dijital pazarlama ve e-ticaret çok hızlandı ancak bizler 1 yıl kadar öncesinden bununla alakalı çalışmalara başlamıştık zaten. Dijital şubemizin görevi hem şirketimizin dijital pazarlamasını yaparak tüm şubelere iş akışını sağlamak hem de e-ticaret ortamında hedef kitlemizin ihtiyaçlarını karşılamak. E-ticarete bu yıl başladığımız için rakamsal anlamda geleneksel pazarlama cirolarımıza oranla çok yüksek rakamlar alamıyoruz ama yine de şu anda ciromuzun %1’ini e-ticaret üzerinden yapmaktayız. Hedefimiz 2021 yılında ciromuzun %10’unu e-ticaret üzerinden yapmak. Uzun vadede hedefimiz ise ciromuzun %70 - %80 civarında oranını e-ticaret üzerinden yapmak. Bu rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anda dijital pazarlama üzerinden oldukça fazla müşteriye ulaşıyoruz.”

“Dijital pazarlama zaman ve enerji tasarrufu”

Elektrik sektörünün geleneksel pazarlamanın yerini dijital pazarlamanın almasını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Kıraç, değişime ayak uydurmanın markaların hayatta kalması için en önemli gereklilik olduğunun altını çizdi.

“Dijital pazarlama ile geneleneksel pazarlama arasında çok fark var. Geleneksel pazarlamada muhakkak müşterilerin yanına gidip pazarlama yapmak zorunda kalıyorduk, bazen yanımızda real olarak bir ürün bulundurmamız gerekebiliyordu. Bu yöntemler hem pazarlamacı arkadaşlarımızın hem de müşterilerimizin çok fazla vaktini alıyordu. Günümüzde her dakikanın önemi var bu nedenle şu anda biz daha çok dijital pazarlamaya ağırlık veriyoruz. Zaten sektörümüzde bu konuda görüntüleme ve analiz etme konusunda daha ilk yılımızda yine lider firma olduk. 10 binlerce müşteriye ulaşıyoruz, bu sayede müşterilerimiz müsait oldukları anlarda hatta belki mesai saatleri dışında bizim pazarladığımız ürünleri inceleyebiliyor ve satın alabiliyorlar. Hem onlar için hem de bizim için zaman ve enerji tasarrufu anlamına geliyor bu. Global bir dünyada yaşıyoruz ve birçok marka artık dijital pazarlamaya geçiyor. Rekabetin akıllı cihazlara taşınmasıyla birlikte her gün çok farklı pazarlama yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Bana kalırsa değişime ayak uydurmak ve fark yaratmak markaları hayatta kalmasını sağlayacak en önemli gereklilik. Bu sebeple dijital pazarlama alanında kendimizi günden güne geliştiriyor ve sektörümüzde öncü olmak istiyoruz. Şu anki gidişatımız gayet mutlu edici. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek."



“E-ticaret üzerinden 10 binlerce müşteriye ulaştık”

E-ticaret sitelerinden aldıkları dönüşlerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Kıraç, kendilerini dijital pazarda geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

“E-ticaret üzerinden 10 binlerce müşteriye ulaştık. KRC Elektro Market’i ve verdiğimiz hizmetleri tanımalarını sağladık. Bir kısmı e-ticaret üzerinden bizlere ulaştı bir kısmı da manuel yöntemler ile şubelerimizi, merkezimi arayarak ya da bizlere mail göndererek bizlerden bilgi ve fiyat istediler. Sonuç olarak e-ticaret ciromuz, toplam ciromuzun %1’i ancak dijital pazarlamadan dolayı aslında bu yıl yaptığımız cironun %10’unu dijital pazarlama yöntemlerinin meyvesi olarak görüyoruz. Hepsini birebir ölçme şansımız olmasa da gelen mail ve geri dönüşlerden analiz ettiğimiz sonuç bu yönde. Bunlara ek olarak bazı büyük markalar ile dijital pazarlama bağlamında işbirlikleri içerisindeyiz. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Legrand ile geleneksel bayiliğimizin yanı sıra bölgedeki ilk e-ticaret bayileri olarak anlaşmaya vardık, imzaları attık. Diğer yandan Siemens ile sektörümüzde dijital pazarlamayı geliştirmeye yönelik atabileceğimiz adımlar ile ilgili görüşmeler içerisindeyiz. Sektörümüzde e-ticaret sürecine tüketicinin davranışlarını çözümlemeye ve onları anlayarak en uygun hizmeti sunmaya çalışan, e-ticareti ciddiye alan bizler gibi firmaların ve büyük markaların yön vereceğine inanıyorum.”

“5 milyon tüketiciye geleneksel yöntemlerle 100 yıl boyunca ulaşamazdık”

Sosyal medyayı dijital pazarlama aracı olarak en uygun maliyetli ve kullanışlı mecralardan birisi olarak gördüğünü aktaran KRC Elektro Market Yönetim Kurulu Başkanı Kıraç, “Veri analizi ile birlikte şirketimizin iletmek istediği mesajı nokta atışı olarak hedef kitlemize ulaştırması yönünden üzerine düştüğümüz bir alan. Yalnızca sosyal medya yönetimi ve tüketici davranışları analizi için bünyemizde bir sosyal medya uzmanı bir de halkla ilişkiler ve reklam uzmanı barındırıyoruz. Bizler 2020 yılında en çok görüntülemeyi Mayıs ayında aldık ve bu 5 milyon civarı bir görüntülemeye tekabül ediyor. 5 milyon tüketiciye geleneksel yöntemler ile ulaşmaya çalışsaydık 100 yıl boyunca ulaşamazdık. Ayrıca yine sosyal medya sayesinde tüketiciye ürün pazarlamanın yanı sıra çeşitli stratejiler ile oluşturulan içerikler sayesinde marka bilinirliğimizi arttırıyor ve tüketicinin zihninde kurumsal kimliğimizi oluşturuyoruz. Bu sebeplerle sektörde ve dünyada sosyal medya üzerinden pazarlama yönteminin de oldukça yükseleceğini düşünüyorum. Dengeler değişecek ve çok farklı başarılara ya da çok farklı başarısızlıklara şahit olacağız. Biz başarılar içerisinde olmak ve ilerlemek hatta bu konuda da lider olmak istiyoruz. Şu an sadece dijital şubemizde 4 arkadaşımız çalışıyor ancak dijital şubemize tüm ekibimizi entegre ettik böylece 120 çalışanımız birden dijital şubemize destek ve hizmet veriyor. E-ticaret altyapısı ve dijital pazarlama için bugüne kadar birkaç milyon lira harcadık. Çok yüksek rakamlarda bütçeler ayırdık ve ayırmaya da devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.