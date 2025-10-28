KRD Teknik ve Mitsubishi Electric’in Bodrum’da sürdürülebilir iklimlendirme atağı devam ediyor

Bodrum’un iklimlendirme alanında güvenilir proje merkezi KRD, Mitsubishi Electric ile yürüttüğü işbirliğiyle bölgenin iklimlendirme ve enerji dönüşüm vizyonunu dönüştürmeye devam ediyor. Bu ortaklıkla birlikte Bodrum’da teknoloji, sürdürülebilirlik ve mühendisliği tek potada buluşturarak bölgeye yenilikçi çözümler sunuyor.İşbirliği kapsamında Mitsubishi Electric’in yenilenebilir enerjiyle çalışan yeni nesil ısı pompası teknolojisi Bodrum halkıyla buluşturulacak. Bu ileri teknoloji, tek bir dış üniteyle yerden ısıtma, radyatör sistemleri, klima üniteleri, şofben ve havuz ısıtmayı entegre biçimde yönetebilme olanağı sunuyor. Bu sayede KRD Proje Merkezi, Mitsubishi Electric’in global mühendislik yetkinlikleriyle gücünü birleştirerek Bodrum’da enerji verimliliği, estetik ve sürdürülebilirliği tek noktadan yöneten öncü bir konuma yükseliyor.

“Çevreci ve sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz”

KRD Teknik Kurucu Ortağı Uygar Karadayı, “Mitsubishi Electric ile işbirliğimiz, Bodrum’da iklimlendirme sektöründeki yeni döneme yön veriyor. Tek bir dış üniteyle tüm ısıtma, soğutma, sıcak su ve havuz sistemlerini entegre eden yenilikçi teknoloji sayesinde hem enerji verimliliğini hem de konforu en üst düzeye çıkarıyoruz. Bodrum’un iklim koşullarına en uygun, çevreci ve sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

KRD Teknik ile Mitsubishi Electric’in Bodrum’daki işbirliği, bölgede enerji verimliliği ve sürdürülebilir iklimlendirme çözümlerinde yeni bir dönemi tetikliyor. Tek bir dış üniteyle tüm ısıtma, soğutma, sıcak su ve havuz sistemlerini entegre biçimde yöneten yenilikçi Mitsubishi Electric teknolojisi, KRD’nin mühendislik gücüyle birleştirilerek Bodrum projelerinde maksimum konfor ve minimum enerji tüketimi sağlıyor. Bu işbirliği, Bodrum’daki konut, villa ve ticari projelerde estetik tasarımı, sessiz çalışma özelliğini ve uzun ömürlü performansı bir araya getirerek sürdürülebilir yaşamı standart kılmayı hedefliyor.

Güneş panelleriyle enerjiden tasarruf

Bodrum’daki konut ve ticari projelerde enerji verimliliğine yönelik talep son yıllarda hızla artıyor. Özellikle yüksek verimli ısı pompası ve entegre iklimlendirme sistemleri kullanımında %15–20’lik yıllık büyüme öngörülüyor. KRD Teknik ise Mitsubishi Electric ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle bölgede enerji verimliliği ve sürdürülebilir iklimlendirme alanına öncülük ediyor. Yenilikçi ısı pompası teknolojileri Bodrum genelindeki konut, villa ve ticari projelerde entegre biçimde uygulanıyor. Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Torba, Gündoğan, Türkbükü, Bitez, Ortakent ve Bodrum merkezde hayata geçirilen projeler, enerji tasarrufu, çevre dostu çözümler ve yüksek konfor standartlarıyla dikkat çekiyor. KRD Teknik Kurucu Ortağı Uygar Karadayı, konuya dair şu ifadeleri kullanıyor:

“Tek bir dış üniteyle ısıtma, soğutma, sıcak su ve havuz sistemlerini entegre biçimde yöneten bu yenilikçi yapı, kullanıcıya maksimum konforla birlikte minimum enerji tüketimi sunuyor. Ayrıca sistemlere opsiyonel olarak PV (fotovoltaik) güneş panelleri entegre edilerek enerji tüketiminin büyük bir bölümü güneşten karşılanabiliyor.”

KRD Teknik, projelerinde yalnızca ürün tedariğiyle sınırlı kalmayıp yerinde keşif, proje analizi, kurulum, devreye alma ve hızlı teknik destek gibi uçtan uca mühendislik hizmetleri sunuyor. İsteğe bağlı olarak sistemler PV güneş panelleriyle entegre edilerek enerji tüketiminin büyük bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor.