“Krediye erişim sorunu yok, limitlerde sıkıntı var”

Birol BOZKURT

Türkiye döküm sektöründe bölgesinin parlayan yıldızı oluyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yaptığı yatırımlarla Türkiye ciddi bir üretim kapasitesine ulaştı.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’nin, (TÜDOKSAD) açıkladığı verilere göre, Türkiye metal döküm sektörü geçen yıl yüzde 4,9’luk büyüme oranıyla önemli bir üretim artışı yaşadı ve toplam üretimi 3,1 milyon tona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu yılın ilk 5 ayında da sektörün ihracatı 5.4 milyar dolara ulaşırken, yılsonunda bu rakamın 12 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin önde gelen döküm markalarından biri olan Kutes’in İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil ile sektörün yaşadığı sorunları ve gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

1986 yılında Ali Esat Kutmangil’in babası Mehmet Bekir Kutmangil tarafından İstanbul Kömür İşletmeleri çatısı altında taşeron madencilik faaliyetleri yürütmek üzere kurulan Kutes, 1992 yılında devreye aldığı yatay GF otomatik kalıplama hattında ilk dökümünü gerçekleştirerek sektöre adım attı.

“1.100 parça üretiyoruz”

2016 yılına ise talaşlı imalat sektörüne yatırım kararı aldıklarını söyleyen Ali Esat Kutmangil, “2017 yılında devreye aldığımız Kutes Makine üretim tesisinde ilk talaşımızı kaldırdık.

2019 yılında yeni yatırımların tamamlanması ile HWS otomatik kalıplama hattında ilk dökümümüzü gerçekleştirdik. 2023 yılında ise Türkiye’nin 34’ncü Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmenin gururunu yaşadık. Bugün 30 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik Özel Endüstri Bölgemizde, 350 çalışanımız, 50 bin ton döküm kapasitesi ve 14 CNC tezgâhı ile 100 bin saat kapasiteyle üretime devam ediyoruz” dedi.

Ana tedarikçi olarak başlıca otomotiv, hidrolik, tarım, makine, demiryolu, pompa ve vana endüstrilerine, 12 kalite sertifikası ile 1.100 farklı çeşit parça ürettiklerini dile getiren Kutmangil, “Yılda iki milyon adedin üzerinde parça üreterek 9 sektörde döküm, 7 sektörde dökümle birlikte işleme ve 2 sektörde montaj dahil bitmiş ürün sevki yaparak, müşterilerimize ‘çözüm ortağı’ anlayışıyla hizmet sağlıyoruz” diye konuştu.

“Çin’in en hızlı treninin frenini biz döküyoruz”

Kutes olarak daha niş, herkesin dökemediği zor ama katma değeri yüksek ürünlere yöneldiklerini söyleyen Kutmangil, “Çin’in rekor kıran dünyanın en hızlı treninin fren sistemlerinin dökümünü biz yapıyoruz. Rakamsal olarak ise sektörümüz dünya genelinde 60 milyon ton büyüklüğe ulaştı. Ülkemiz ise 3,1 milyon ton toplam üretimle rekor kırdı. Bugün dünya genelinde 9’uncu, Avrupa’da ise Almanya’dan sonra ikinci sıradayız. Kutes olarak biz de Türkiye’de sektörümüzün en büyük kapasiteye sahip ilk 5 şirket arasında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yıl sonu ciro hedefimiz 50 milyon euro”

3 kıtada 12 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, “Satışlarımızın yüzde 40’ı direk ihracattan oluşuyor. Endirekt ihracat ile beraber bu oran yüzde 80’e kadar ulaşıyor. 2023 yılını yaklaşık 50 milyon euro ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm satışlarımız içinde ihracat gelirlerimizin ise 20-25 milyon euro tutarında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Bankalarla vade sorunu yaşanıyoruz”

Son 6 yılda yenilenebilir enerji yatırımları dahil olmak üzere 75 milyon euro değerinde yatırımı tamamladıklarını hatırlatan Ali Esat Kutmangil şunları söyledi: “Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. 50 bin ton olan yıllık döküm üretim kapasitesini 100 bin ton ve üstüne, 100 bin saat olan işleme kapasitesini ise 600 bin saatin üzerine çıkarmayı planlıyoruz.

Amerika, Almanya, Avusturya ve Çin gibi ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracat oranını yüzde 36’dan yüzde 57’ye yükseltmeyi, ülke sayısını ise 3 kıtada 12’den 5 kıtada 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz.” Kutes olarak hızlı büyüyen bir şirket olduklarının altını çizen Kutmangil, “2022 yılı sonu itibarıyla son 5 yılda euro bazlı yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdik.

Krediye erişim konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor, ancak limitler konusunda sıkıntı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Satışlarımız euro cinsinden. Bankalardaki limitlerimiz ise TL. Biz euro bazlı büyürken bankalardaki TL kredilerimiz aynı oranda artmıyor. Bununla beraber dönemsel olarak bankalardaki vadeler açısından da sorun yaşayabiliyoruz. 1 yıllık kredinin olmadığı dönemler olabiliyor.

Ancak belirttiğim gibi dönemsel yaşanıyor ve kısa sürede çözülüyor” ifadelerini kullandı. 2023 yılının kapasite anlamında iyi ancak kârlılık anlamında zorlayıcı bir yıl olduğunu söyleyen, Kutmangil, “Bu yıl sektörümüzde bir miktar düşüş öngörüyoruz ancak Kutes olarak biz pozitif ayrışacağız. Global piyasalar da soğuma sinyalleri vermeye başladı. Sektörlerin yakın zamanda toparlanmaya başlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“2033’e kadar karbon negatif olmayı hedefliyoruz”

Ali Esat Kutmangil, tüm faaliyetlerinde çevresel etkileri en aza indirme konusunda çalıştıklarını ifade etti. Kutmangil, “2033 yılına kadar karbon negatif olmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl GRI formatında yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuz ile de sektörümüzde bir ilke imza attık. 2022 yılı çalışmalarımızı kapsayan raporumuz için de son aşamaya geldik, kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Kutes Döküm fabrikamızda 630 bin metreküplük toz emiş sistemleri yatırımımızı gerçekleştirerek, baca gazı emisyonlarımızı 5 ppm’e düşürdük. Kutes Makine fabrikamızın çatısında 240 kwh’lık çatı GES yatırımını tamamladık. Edirne ve Kırklareli’de 26 MW’lık arazi GES yatırımlarımız devam ediyor. Böylece tükettiğimiz enerjinin yüzde 90’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacağız” dedi.