Kripto analizcisi iki kıtadan yatırım aldı

Şebnem TURHAN

ODTÜ Teknokent’te Gökçe ve Richard Phillips tarafından kurulan kripto varlık piyasaları için kurumsal düzeyde yapay zekaya dayalı veriler, alım satım ve izleme araçları sağlayan CryptoIndexSeries ikinci yatırımını aldı. Önümüzdeki günlerde Amerika’dan aldığı yeni yatırımı açıklamaya hazırlanan CryptoIndexSeries (CIS) CEO’su Gökçe Phillips, kısa vadeli hedeflerimiz arasında İngiltere ve Kıta Avrupa’sında kurumsal müşteri portföyünü büyütmek ve kripto ekosisteminde yer alan diğer servis sağlayıcıları ile iş ortaklıklarını genişletmek olduğunu belirtti.

Türkiye’de ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren CryptoIndexSeries, ana merkezini yakın zamanda İngiltere’ye taşıdı. Kripto finansal teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteren şirketin kurucu ortakları CEO Gökçe Phillips ve CTO Richard Phillips.

CryptoIndexSeries’in, İsviçre'de Fintech ve Insurtech alanında aktif F10 Incubation & Accelerator Programı’ndan mezun olduğunu dile getiren Phillips, süreçleri şöyle anlattı: “Bu kurumun yatırım kolu olan F10 Investment AG'den yatırım aldık. F10 Investment AG'nin kurucuları arasında İsviçre Borsası SIX Swiss Exchange ve sigorta şirketi Generali bulunuyor. CryptoIndexSeries’in diğer yatırımcısı CoinIX de Almanya’da özellikle blockchain teknolojileri ve kripto paralara yatırım yapan girişim fonunun sahibi. Yakın zamanda bu yatırımlara ek Amerika tarafından da bir yatırımcı haberimizi duyuruyor olacağız.”

Farklı coğrafyalara genişleyecek

Kısa vadeli hedefleri arasında İngiltere ve Kıta Avrupa’sında kurumsal müşteri portföyünü büyütmek ve kripto ekosisteminde yer alan diğer servis sağlayıcıları ile iş ortaklıklarını genişletmek bulunduğunu söyleyen Phillips, “Ekosistemimizde bizler gibi varlık yöneticilerine ve portföy şirketlerine yönelik hizmetler sağlayan Kripto Para Saklayıcıları (Custodian), Aracılar (Prime Broker), Vergi Raporlama Hizmet Sağlayıcıları gibi birçok firma bulunmaktadır. Bu firmaların bir kısmı ile partnerlik yaparak hizmet ağımızı özellikle Orta ve Batı Avrupa’da genişlettik – bu şekilde bir birlik içerisinde müşterilerimize daha bütünsel çözümlerle gidebiliyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bu ağı farklı coğrafyalarda da genişletiyor olacağız” diye konuştu.

Yakın zamanda Londra Borsası altında faaliyet gösteren Refinitiv’nin veri sağlayıcılarından biri olduklarını kaydeden Phillips, Refinitiv Eikon kullanıcıları 100 farklı kripto paranın 24 farklı fiyat para karşılığına CISA kodu ekranlarından ulaşabileceklerini dile getirdi. Phillips, kısa ve orta vadede Refinitiv ile işbirliklerinin varlık yönetimi tarafında da aktif bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Orta vadeli planları arasında, kuruş aşamasında oldukları satış partner ağlarıyla Amerika ve Uzak Doğu’da da varlıklarını arttırmayı planladıklarını dile getiren Phillips, şöyle devam etti: “Bu alanda Hong Kong’da bir danışmanımız aktif olarak bizimle çalışmaya başladı. Bu sene, varlık yöneticilerinin kripto ile ilgilenmeye başlamanın ötesinde platformlarına kripto öğeler eklemek için harekete geçtiğini görüyoruz. Orta vadede varlık yöneticileri ve family ofis’lerin çoğunluğunun bu trende uyacağını, dolayısıyla hizmetlerimize, bu teknolojiye hızlı geçiş anlamında daha da fazla talep olacağını düşünüyoruz. Uzun vadede ise daha büyük bir aktörün bizi bünyesine katabileceğini öngörüyoruz. Kripto para borsaları bu konuda aktif davranıyorlar: Coinbase bir veri sağlayıcı olan Skew’u, Gemini bir alım-satım ve portfolio çözümü sunan Omniex’i, FTX bir portfolio çözümü olan Blockfolio’yu bünyesine kattı. Geleneksel borsaların da benzer bir trend izlediğini, ama daha kurumlara yönelik çözümlerle ilgilendiğini görüyoruz. Örneğin yakın zamanda Deutsche Börse, İsviçre menşeli bir prime broker Crypto Finance AG’yi bünyesine kattı. Biz de, uzun vadede, kurumsal tarafta daha büyük bir kuruma exit edebiliriz.”

Yasal düzenleme çıktığında Türkiye’de olacak

Gökçe Phillips, Türkiye’de finansal kurumlar için kripto piyasalarında yasal düzenlemeler çıktığında, hedeflerinin önde gelen Türk finansal kurumlarının veri, tek kanaldan alım-satım ve portföy analitiği altyapısını yüklenmenin yanında, aynı zamanda bu alanda girişimlerini en etkin şekilde yürütebilmeleri için temel danışmanları olmak olduğunu dile getirdi.

CryptoIndexSeries ne iş yapıyor

Gökçe Phillips’in verdiği bilgilere göre CryptoIndexSeries, finansal kurumlara, servis sağlayıcılarına ve varlık yöneticilerine veri, alım-satım ve portföy analitiği anlamında altyapı hizmetleri sunuyor. CIS API ürünü aracılığıyla şirketler hem kripto finansal fiyat verisi, haber, sosyal medya verisi gibi birçok veriye tek kanaldan ulaşabiliyor, birçok borsaya tek kanaldan alım-satım emri gönderebiliyor ve bu borsalarda tuttukları müşteri portföylerine ve bununla ilgili analitiklere tek kanaldan ulaşabiliyorlar. Gökçe Phillips, varlık yöneticilerinin kullandıkları platformlara fiyat verisi ya da portfolio analitiği gibi kripto öğeler eklemek için, teknoloji sağlayıcıları ise kendi ürünlerini veri, alım-satım katmanı üzerine kurmak için ve benzeri birçok senaryoda CIS’in ürünlerini kullanabileceklerini belirti. CIS’in müşterilerinin çoğu İsviçre ve Almanya’da yer alan finansal ve teknoloji firmaları olduğunu kaydeden Phillips, şirketlerin CIS API platformunu kullanarak kripto işlemleri için kendi ürünlerini oluşturmakta ya da hali hazırdaki ürünlerine kripto katmanı eklediğini söyledi.