Kripto Kurdu, Binance’nin davetiyle Blockchain Week 2022'ye katılıyor

Kripto ekosistemi, mart ayının son günlerinde Dubai’de gerçekleştirilecek ve dünyanın her yerinden onlarca kripto para ve blokzinciri uzmanını ağırlayacak olan Binance Blockchain Week 2022 etkinliğini heyecanla bekliyor. 28-30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğe dair davetli ve konuşmacı ayrıntıları da belli olmaya başladı. 2017’den bu yana yayın yapan Kripto Kurdu YouTube kanalı da, Binance’in özel davetlisi olarak ikinci kez etkinliğin katılımcıları arasında yerini aldı.

Zirveye Binance tarafından davet edilen Kripto Kurdu kanalının kurucusu Barış Uzma konuyla ilgili yaptığı açıklamada görüşlerini şu ifadelerle paylaştı: “Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsasının düzenlediği, blokzinciri ve buna bağlı teknolojilerin ele alınacağı bu etkinlik, üç gün boyunca kripto ekosistemi için heyecan verici konuşmalara tanıklık edecek. Binance’in özel davetlisi olarak katılacak olan 3 Türk YouTube kanalından biri olduğumuz için gurur duyuyoruz. Kripto Kurdu olarak, ikinci kez katılacağımız bu zirveyi YouTube kanalımızdaki paylaşımlarımızla Türkiye’deki kripto takipçilerine ulaştıracağız.”

Etkinlikte DeFi 2.0, metaverse, NFT, GameFi, blokzinciri ve sürdürülebilirlik gibi ekosistemin öncelikli gündemleri arasında yer alan başlıkların önde gelen blokzinciri uzmanları tarafından tartışılacağına dikkat çeken Barış Uzma, “Dünyanın dört bir yanından trader’ların, kurumsal yatırımcıların, düzenleyici kuruluşların, uluslararası yetkililerin, start-up’ların ve stüdyoların katılacağı etkinlik, blokzinciri ekosistemi için önemli çıktılar sunacak. Biz de Kripto Kurdu olarak 2017’den bu yana daha önce de yaptığımız gibi zirvenin en önemli noktalarını Türkiye’deki takipçilerimizle buluşturacağız. Davetlisi olarak katıldığımız zirvede daha önce de görüşme teklifimizi reddetmeyen Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ) başta olmak üzere, Sandbox CEO'su Sebastien Borget, WAX CEO'su William Quigley gibi kripto sektörüne yön veren isimlerle Kripto Kurdu olarak yapmayı planladığımız birebir video röportajları da yine kanalımızdan takipçilerimizle paylaşmayı arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kripto ekosisteminin en doğru bilgiye ulaşması için çalışıyoruz”

Kripto Kurdu’nun 2017 yılından bu yana YouTube’da dijital para piyasaları hakkında içerik ürettiğine dikkat çeken Kripto Kurdu kanalı kurucusu Barış Uzma, “2017 yılında yolculuğumuza ortağım Ramazan Özbilen’le 2 kişi başlamıştık. Bugün 20 kişiden fazla ekibimizle kripto ve blokzinciri ekosistemine dair en doğru, güncel ve nitelikli içerikleri sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kripto Kurdu YouTube kanalı olarak blockchain teknolojileri ve kripto paralar ile ilgili en yeni gelişmeleri en doğru ve hızlı bir şekilde takipçilerimize aktarıyoruz. Kanalımızda ekosistemler, airdroplar, testnetler, ön satışlar ve NFT’ler gibi sektöre dair en güncel içerikleri paylaşıyoruz.

Amacımız kripto paralarla ilgilenen herkesi bilinçli bir yatırımcı haline getirebilmek. Kanalımızda, blok zinciri ve kripto dünyasına yeni adım atmak isteyenler, en basit borsa kullanımlarından başlayarak tüm merkezi olmayan cüzdan kurumları ekosistemleri gibi akla gelecek her konuda rehber niteliğindeki videoları izleyebilirler. Şimdiye dek 900’ü aşkın video paylaşılan, yaklaşık 80 bin aboneye seslenen ve 5,3 milyon video görüntülenmesi alan kanalımız, blokzinciri dünyasının simge ismi CZ tarafından da yakından takip ediliyor. Binance Blockchain Week 2022’ye özel olarak davet edilen 3 Türk kanaldan biri olmamızın, nitelikli içerikler ürettiğimizi kanıtladığına inanıyoruz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...