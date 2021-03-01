Kripto parada yurtdışı borsaların gözü Türkiye'de

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Dijital para alım satım alanında hacim olarak Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığına ve dünyadaki önemli borsaların Türkiye’ye yerleşme çabası içerisinde olduğuna dikkat çeken Dursun, “Ülkemizde regülasyonun hazırlanmasıyla birlikte sahip olduğumuz teknolojik altyapı ile birçok ülkeye bu konuda öncülük edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Aktif kullanıcı 100-200 bin arasında



'Bizim gibi Türk dijital varlık alım satım platformları ülkemize istihdam sağlarken, dışarıdaki borsaların ülkemize yatırım yapmadan emeğimizi çalmasına izin verilmemesi gerekir’ diyen Dursun, Merkez Bankası’nın dijital para birimi çıkarma ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye’nin sahip olduğu teknolojik altyapı ile birçok ülkeye bu konuda öncülük edebileceğine vurgu yaptı. Dijital varlık alım satım platformu Bitexen’in yerli ve milli bir platform olduğunu ve şirket olarak aylık 100 ila 200 bin arasında aktif kullanıcıya hizmet verdiklerine dikkat çeken Dursun, “Kullanıcı yoğunluğunun en üst seviyede olduğu zamanlarda dahi bir günde 75 bin kişinin sisteme tam KYC ile dahil olmasını sağladık. Türkiye’deki en geniş ürün yelpazesine sahip platformuz. Platformumuzdaki dijital varlık sayısını 102’ye yükselttik. Türkiye’nin, ilk yerli Coin’i olan ERC-20 protokol standartlarında üretilen EXEN Coin’i yatırımcılara sunuyoruz. Türkiye’de, 70’den fazla dijital varlık alım satım platformu bulunuyor. Bitexen olarak kullanıcı sayısı ve işlem hacmi ile ilk üçte konumlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemide ilgi arttı



Dursun, Türkiye’nin yerli coin’i olan ve ERC-20 protokol standartlarında üretilen EXEN Coin’i 2018 yılında piyasaya sunduklarını ve pandemi sürecinde çok ciddi bir kullanıcı talebiyle karşılaştıklarını belirterek, “EXEN Coin’in arzı 15 milyon arz ile sınırlı. EXEN Coin’in sahip olduğu talebin dışında kendi sistematiğimiz içerisinde her ay düzenli olarak piyasada bulunan arz oranını yakım işlemi olarak adlandırdığımız süreçle düşürüyoruz. Kendine özgü olan bu yönüyle de yatırımcıları cezbeden EXEN Coin ile Türkiye’de dijital para alanında öncü bir rol oynuyoruz, yakın zamanda uluslararası piyasalarda da yer almayı planlıyoruz” dedi.

Türk yatırımcılara dijital altın



Ponte Global ile Bitexen Teknoloji arasında bir anlaşma gerçekleştirdiklerini açıklayan Ramazan Dursun, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve Ponte Global ile bir işbirliğine giderek Ethereum blok zinciri üzerinde akıllı kontratlar ile oluşturulan GOLDp’yi platform kullanıcılarımızla buluşturduk. GOLDp; 1 gram altının yüz parçaya bölünmesi ile oluşan parçalara eşit. Böylece, 100 GOLDp sahibi bir yatırımcı 1 gram altına denk gelen dijital varlığa sahip olmuş olacak. Oluşturulan dijital varlığın karşılığı altınlar, Golden Global Bank aracılığıyla teminat altına alınacak olup Golden Global Bankası LocoLondon muhabir banka hesaplarında veya Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’na ait kasada fiziksel olarak tutulacak. Bu da altın yatırımı, alım-satımı yapmak isteyen kullanıcılarımıza 7/24 altın alabilme, satabilme ve saklayabilme olanağı sunmamız anlamına geliyor” diye konuştu.