Paribu ve FutureBright Group’un iş birliğinde hazırlanan “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2023”ün sonuçları, kripto para ve blokzincir sektörüne dair ilgi çekici veriler sundu. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine “en kapsamlı” olma niteliği taşıyan araştırma; Türkiye’de kripto para ekosisteminde yaşanan gelişmelere ayna tutmak, elde edilen verileri kamu ve paydaşlarla paylaşmak, kripto paraya dair beklentileri, motivasyonları ve bariyerleri tespit etmek ve çıkan sonuçlar nezdinde yapılabileceklere dair doğru bir yol haritası çıkarmak amacını taşıyor. Yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırmada son 1 yılda sektörde yaşanan gelişmelerin etkisi sonuçlara yansıdı. Araştırma sonuçları; bilinirlik, deneyim, teknoloji ve demografi olmak üzere 4 başlık altında toplandı.

Kripto paranın bilinirlik oranı yüzde 99’a ulaştı

Kripto paranın bilinirlik oranı her yıl artış göstermeye devam ediyor. Bu yıl kripto parayı duyanların oranı yüzde 99 olarak tespit edildi. Bununla birlikte işlem yapanların oranı da geçtiğimiz yıla göre iki katına yükselerek yüzde 25,1 oldu. İşlem yapma oranları artsa da işlem tercihleri geçtiğimiz senelerle benzer şekilde ilerliyor. İşlem yapanların %60’ı Bitcoin’i tercih ediyor. Kripto paranın kullanım amaçları sorulduğunda ise; kripto parayı duyan her 4 kişiden 3’ü, kısa vadeli alım satım işlemi için kullanıldığını ifade etti. İşlem yapanlarda da her 5 kişiden 4’ü aynı görüşte.

Kripto para işlem platformları araştırmalar için de tercih ediliyor

Bu yıl elde edilen çarpıcı sonuçlardan biri, kripto parayla işlem yapanların yüzde 52’sinin, bu alandaki araştırmaları için kripto para platformlarını tercih etmesi oldu. Yakın çevre tavsiyesi ve internet araştırmaları ise, tercih edilen diğer araştırma kaynakları arasında yer alıyor. İşlem platformları özelindeki önemli verilerden bir diğeri, yerli işlem platformlarını tercih edenlerin oranındaki artış oldu. Geçtiğimiz yıl yüzde 51 olan bu oran, yüzde 64’e yükseldi.

En çok tercih edilen ikinci yatırım aracı oldu

Yatırım tercihlerinde geçtiğimiz yıla göre değişiklikler tespit edildi. Kripto paralar, yüzde 29 ile en çok tercih edilen ikinci yatırım aracı oldu. Gayrimenkul ise, yüzde 30 ile ilk sırada yer aldı. Bununla ilişkili olarak kripto parayı duyanların yüzde 49’u, işlem yapanların ise yüzde 75’ine göre, kripto para güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu listenin başında da yüzde 82 ile yine gayrimenkul yer alıyor. Yatırım aracı olarak tercih edilmesinin ve güvenilmesinin yanı sıra, kripto parayla işlem yapanların memnuniyet seviyesi de yükseldi. Katılımcıların yüzde 86’sı işlem deneyiminden memnun olduğunu, yüzde 81’i de işlem yapmayı kolay bulduğunu dile getirdi.

Kadınlar daha çok işlem yapıyor

Araştırmanın demografik verileri incelendiğinde; kripto parayı duyan kadınların, erkeklere göre işlem yapmaya olan ilgisinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Kripto parayı duyan kadınların yüzde 29’u işlem yaparken erkeklerde bu oran yüzde 23. Sosyoekonomik açıdan bakıldığında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en çok işlem yapan grup yüzde 60,4 ile C1 oldu.

“Kripto paranın bilinirliği ve kullanım oranı artmaya devam ediyor”

Araştırma sonuçlarının her yıl sektörde ve piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinin altını çizen Paribu CEO’su Yasin Oral, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Oral, “Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdiğimiz Türkiye’deki en kapsamlı algı araştırmasında, ekosistemde yaşanan teknolojik gelişmelerin ve globalde görülen düzenleme çalışmalarının etkisini görüyoruz. Sonuçlar bize, kripto paranın bilinirliği ve kullanım oranında her yıl artış olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde kripto paraya duyulan güvende de ciddi bir artış oranı gözlemliyoruz. Kullanıcıların beklenti ve tercihlerinin de geçtiğimiz yıllara göre daha net olduğunu söylemek mümkün. Sektördeki dinamiklere bağlı olarak önümüzdeki yıllarda kripto parada olduğu gibi blokzincirle hayatımıza giren diğer teknolojik kavramların da bilinirliğinin artacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.