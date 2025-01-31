Kripto yapay zeka asistanı HİRO kullanıcıların hizmetinde

BitHero, Türkiye’nin ilk kripto yapay zeka asistanı HİRO’yu hayata geçirdi. Yatırımcılar için özel olarak tasarlanan yapay zeka asistanı, kullanıcıların yatırım kararlarını destekleyici değerlendirmelere, analizlere ve diğer verilere hızlıca erişmesine imkan tanıyor.

Yakın gelecekte kullanıcıların kripto varlık bazında işlem stratejilerini oluşturmasına olanak tanıyacak HİRO hakkında açıklamada bulunan Şirket CEO’su Fatih Otluoğlu, “Kripto dünyası, dinamik ve hareketli bir ekosistem. HİRO, hızlı ve bilgi temelli karar almanın çok önemli olduğu bu dünyada yatırımcıların piyasa dinamiklerini daha iyi ve hızlı anlamalarını, olası fırsatları erken tespit etmelerini ve piyasa belirsizlikleriyle başa çıkmalarını sağlamak için tasarlandı” dedi.