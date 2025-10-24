"Kriptoda döngüsel hareketler yerini dengeye bırakıyor”

Kripto para piyasalarında ekim ayının sonuna yaklaşırken gündem Fed’in faiz kararı oldu. 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantılardan sonra 29 Ekim akşamı açıklanacak Fed faiz kararına 7 günden az bir zaman kaldı. CME FedWatch aracı yatırımcıların, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimini %99 oranında fiyatladığını gösterdi. Son dönemde özellikle kurumsal sermayenin yön vermeye başladığı kripto para piyasaları da Fed'in faiz kararına odaklandı. Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin'in 120 bin dolar seviyelerinden 108 bin dolara kadar çekildiği sarsıntılı bir ay yaşayan piyasalar için her göstergenin öneminin arttığı bir ortamda, WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, piyasadaki son gelişmelere dair değerlendirmelerini paylaştı.

Piyasa büyüklüğü 4 trilyon dolar seviyesini korudu

CoinGecko tarafından ekim ayının ortasında yayımlanan üçüncü çeyrek değerlendirme raporunda, kripto para piyasalarının toplam büyüklüğünün 2025'in üçüncü çeyreğinde 4 trilyon doların üzerindeki seviyelerini koruduğuna dikkat çekildi. Raporda, stabil kripto para birimlerinin piyasa değerinin üçüncü çeyrekte 44,5 milyar dolar arttığı da not edildi. Özellikle kurumsal sermayenin piyasaya girişiyle kripto piyasalarında geleneksel döngülerin form değiştirdiğine dikkat çeken WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “Yalnızca yatırımcı duygusuyla yönlendirilen bir piyasadan ziyade, makro gündeme daha duyarlı bir piyasa atmosferinde yaşıyoruz. Makro gündeme duyarlılık ise kısa vadeli, duygusal temelli ve sert hareketlerden ziyade orta ve uzun vadeli stratejik bir perspektiften kökleniyor. Kriptoya uzun vadeli bir yatırım aracı yaklaşımıyla giren yatırımcı sayısını arttığını, kurumsal şirketlerin hazinelerinde kripto varlıklara daha fazla yer verdiğini görüyoruz. Özellikle borsa yatırım fonu (ETF) gibi regüle araçlar kripto piyasalarına nakit girişini kolaylaştırıyor. Ekim ayında yaşanan anomali ve sert fiyat hareketi de piyasanın olgunlaştığını, karmaşıklaştığını ve bu çerçevede yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin bir göstergesi” dedi.

“Ayı - boğa döngüleri bugünün piyasa koşullarını anlatmaya yetmiyor”

Kripto piyasalarına uzun vadeli stratejilerinde yer veren yatırımcıların piyasa koşullarına dair yeni bir yaklaşım geliştirmek gerektiğinin farkında olduğunu paylaşan Onur Turan, “Bir bölgesel krizin ya da Fed'in faiz rotasının daha minör etkileri olacağı bir düzleme girildi. Kripto para piyasaları artık pek çok değişkenden etkileniyor ve bu durumda kurumsal benimsemenin önemli bir rolü var. Ana dinamikler duygusal yatırımcı davranışlarından ziyade regülasyonlardan, kurumsal benimsemeden ve sürdürülebilir piyasa yapısından hareketle gelişiyor. Bu açıdan, geleneksel ayı piyasası ve boğa piyasası gibi anlatıların bugünün koşullarını tam anlamıyla açıklamaya yetmediğini söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, kurumsal sermayenin sektöre girişi piyasanın daha disiplinli bir yapıya kavuşmasını beraberinde getiriyor. Fiyat kendi başına bir gösterge olmaktan çıkarken piyasaya duyulan güven, yatırımcı tercihlerinde daha belirgin bir katalizör hâline geliyor. Kripto yatırımcıları döngülerdense dengeye odaklanıyor” diye konuştu.

“Regülasyonlar şeffaflığı artırıyor”

ABD'de GENIUS Act, Avrupa'da MiCA ve Türkiye'de de ikincil düzenlemeler sonrası regülatif ortamın küresel çapta netleşmeye başladığına dikkat çeken Onur Turan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Yasal düzenlemelerin netleştiği bir ortam daha fazla benimseme için alan açıyor. Kripto, yatırım aracı işlevinin ötesine geçerek yeni kullanım alanları kazanacak zemini buluyor. Regüle bir yapı, şeffaflığı ve yatırımcı dostu bir ortamı beraberinde getirirken, sektörün olgunlaştığını ve yatırımcı davranışlarının da buna göre değiştiğini izliyoruz. Bitcoin Treasuries verilerine göre 200'ün üzerinde halka açık şirketin hazinesinde Bitcoin tuttuğunu görüyoruz. EY tarafından yayımlanan Mart 2025 tarihli bir araştırma, 5 şirketten üçünün varlıklarının %5'inden fazlasını dijital varlıklara ayırmaya planladığını gösteriyor. WhiteBIT TR olarak bireysel yatırımcıları değişen piyasa trendleri konusunda bilgilendirirken, kurumsal hizmetlerimizle kriptoyu kurumsal ölçekte de erişilebilir kılıyoruz. Gücünü Avrupa’nın en büyük kripto para platformlarından WhiteBIT’ten alan WhiteBIT Türkiye, güçlü teknolojileriyle güven temelli ve sürdürülebilirlik odaklı bu yeni döneme hazır.”