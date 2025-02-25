Krispy Kreme Gıda için konkordato başvurusu! Üç aylık mühlet verildi

KFC ve Pizza Hut markalarının franchise anlaşmalarının fesh edilmesinin ardından İş Gıda şirketinde konkordato ilan eden İş Holding, benzer adımı bir diğer şirketi için attı.

Halk TV'den Dinçer Gökçek, İş Holding Krispy Kreme Gıda için konkordato istedi.

Talep 17 Şubat'ta İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iletildi. Mahkeme ise 20 Şubat'taki kararında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Bu kararla şirkete yönelik haciz işlemi yapılamayacak. Üç kişi de konkordato komiseri olarak atandı.

'Maaşlara bloke kondu, haciz geldi'

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 5 Şubat'ta şirketin banka hesaplarına özel bir bankanın bloke koyduğu kaydedilerek şöyle dendi: “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ çapraz kefaletinden dolayı tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Bu nedenle ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir."

Tedarikçilere ödeme yapılamadığı, çeklerin ödenemeyeceği, daha sonra müşterilerin icra ve haciz işlemlerine başlayacağı ifade edildi. Dilekçede firmanın iflasa gittiği kaydedildi.

Krispy Kreme Gıda'nın 78 şubesinde 430 çalışanı bulunuyor.