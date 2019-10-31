Kristal, İspanya yatırımı ile ihracatta atağa geçti

31 Ekim 2019

Seher KARAKAŞ

Türkiye’den 25 ülkeye zeytinyağı ihraç eden Arkas Holding iştiraklerinden Kristal, ihracat atağına geçti. Kristal Yağları Genel Müdürü Christopher Dologh, “İspanya’daki üretimimizle ihracatımız yüzde 10 arttı, toplam ihracat cirosuna yaklaşık 700 bin euro katkı sağladı. Bunu iki yılda yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz” dedi.

Global zeytinyağı üreticileri arasında ilk sıralarda yer alan İspanya’nın Valencia şehrinde, yaklaşık bir sene önce ‘Aceites Kristal’ adıyla bir şirket kurarak ofis açan Kristal, bu sürede yaklaşık 200 ton zeytinyağı üreterek, ihracatını yüzde 10 artırdı. Üretim için İspanya’da halihazırda uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren bir üretici ile anlaştıklarını ve fason üretim yaptırdıklarını kaydeden Dologh, İspanya’da üretim kapasitesi çok yüksek olduğu için bir üretim tesisi yatırımı yapmak yerine, fason üretimi tercih ettiklerini belirtti. Valencia’daki üretimi Kristal markası ile yaptırdıklarını, üretimin tamamında İspanyol zeytinyağı kullandıklarını kaydeden Christopher Dologh, “İspanya’daki üretimin tamamını ihraç pazarları için yapıyoruz. Önceliğimiz ihracatımızı Türkiye’deki şirketimizden artırmak, ancak herhangi bir sebepten dolayı İspanya daha avantajlı ise ya da müşteri özel

likle İspanyol yağını tercih ediyorsa, ‘Aceites Kristal’ devreye giriyor” dedi. Son üç yıldır hizmette olan e-ticaret sitelerindeki online satışları da artırdıklarını bildiren Dologh, “E-ticaret sitemizin altyapısını değiştirdik, ekimde yeni sitemizi açarak hizmet kalitemizi artırdık. Öncelikli hedefimiz e-ticaretimizin toplam cirodaki payını yüzde 1’e taşıyabilmek” diye konuştu.

ABD, Çin ve Rusya’ya satış ofisi açacak

Dologh, İspanya’da yaptırdıkları üretimin, sadece markayı değil şirketi de küresel bir şirket haline getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi. Belli bir ekonomik büyüklüğe geldiklerinde Amerika, Çin, Rusya gibi büyük zeytinyağı pazarlarında da satış ofisleri kurmak istediklerini ifade eden Dologh, tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen, şirket olarak iyi bir sene geçirdiklerini, tüm hedefleri yakalayarak yaklaşık 200 milyon TL ciro elde ettiklerini açıkladı.