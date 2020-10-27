Kristal Kola, Panagro Tarım ile fason üretim yapacak

27 Ekim 2020

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz tarafından, aşağıda bilgilerine yer verilen ön anlaşmalar kapsamında, ilgili firma ile yeni iş ilişkisine başlanacaktır.

"Torku" markası ile Balıkesir tesislerimizde 70 milyon adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ile 26/10/2020 tarihinde 'Fason Üretim Protokolü' anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma konusu ürünler müşteriye 2020-2021 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir."