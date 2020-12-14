“Kriz yönetimindeki tecrübemizle 2021 için cesur bir planlama yaptık”

Kärcher Türkiye'nin gelecek yıla dair hedef ve stratejilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, 2021 yılında profesyonel iş kolundaki marka bilinirliklerini ve pazardaki lider konumunlarını sağlamlaştırarak korumayı hedeflediklerini söyledi.

Ev ve bahçe ürünlerinde ise özellikle online satış kanallarındaki etkinliklerini artırarak ciddi bir büyüme planladıklarını aktaran Gökmen, “Endüstriyel işletmeler, oteller, AVM’ler, kamu alanları gibi yerlerde kullanılan profesyonel temizlik makinelerinde toplam pazar payımız ile lider konumdayız. 2021 yılında da makul bir büyüme ile liderliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Ev ve bahçe ürünleri alanında ise pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de buharlı temizlik makinalarımıza olan yüksek talebi, iddialı ve yoğun tanıtım aktivitelerimiz ile destekledik. Böylece ev ve bahçe ürünlerimize yönelik müthiş bir talep artışı oluşturduk.” diye konuştu.

Pandeminin son derece sıradışı bir zorluk ve kriz ortamı meydana getirdiğinii ancak son 5 yıldır bir çok krizin yaşanması nedeniyle, kriz yönetimi konusunda deniyimli olduklarını söyleyen Gökmen, “Kärcher Türkiye yönetimi olarak kriz yönetimi konusunda son yıllarda edindiğimiz başarılar, Kärcher Global tarafında ‘En İyi Kriz Yönetimi’ alanında örnek ve en başarılı ülke seçilmemiz, bize 2021 yılı için özgüvenli bir planlama yapma cesareti verdi.” dedi.

Bu sayede büyüme ve yatırım içeren bir planlama yaptıklarını anlatan Gökmen, 2021’e özel olarak sadece pandeminin gelişimi, çözümlenmesi ve dolayısıyla sektörlere etkisi açısından bir kaç farklı senaryo çalışmaları gerektiğini vuguladı.

"Esnek büyüme bütçesiyle tüm senaryolara hazırız"

“COVID-19 dolayısıyla oluşan global ve lokal ekonomik daralma ile genel belirsizlik, 2021 bütçe planlamalarını zorlaştırsa da tüm senaryolara hazırlıklı olma stratejimiz çerçevesinde 2021 yılı içi 'esnek büyüme bütçesi' oluşturduk" diyen Gökhan Gökmen, "Turizm, kamu gibi bazı pazarlarda beklediğimiz daralma veya normale dönüş yavaşlığı dolayısıyla durgunluk durumlarına rağmen perakende ve online satış kanallarında olduğu gibi bazı alanlarda da büyüme planlıyoruz. Toplam bütçemiz 2020’ye göre büyüme içermekle birlikte, özellikle pandemi ve global/lokal ekonomik şartlar gibi dış kaynaklı, beklenmedik etkilere karşı bütçemizin harcamalar ve yatırımlar kısmını esnek, her an revize edilebilir şekilde yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sahip oldukları geniş ürün gamı sayesinde perakende ve profesyonel (B2B) pazarlarda tüm sektörlere satış yaptıklarını anlatan Gökmen bu sektörlerden hangilerinin 2021’de pandemiden ne kadar etkileneceğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Gökmen, "Örneğin otellerin ve AVM’lerin 2021 yılı faaliyet durumunu bilmemiz, bütçemizi planlamamız açısından önemli ancak, ön görmek de oldukça zor.” ifadelerini kullandı.

İthalat rejimiyle ilgili 2020 yılında vergi artışları ve gümrük süreçleriyle ilgili yürürlüğe giren yeni uygulamaların 2021’de devam edip etmeyeceği konusunun da bütçe planlamalarını etkileyen faktörlerden biri olduğunu belirten Gökmen, bu kapsamda farklı senaryolar çalışarak planlama yaptıklarını aktardı.