Kromtech, inovatif ürünlerle ihracatını artıracak

03 Eylül 2020

HASAN COŞKUN-SAKARYA

Kromel Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kromtech Makine, ileri teknoloji üretimlerle büyümesini sürdürecek. Süt sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar için TSS adı ile ileri teknoloji membran filtrasyon sistemleri üreten ve devreye alan, süt tozu mikserleri, pastörizasyon sistemleri, anahtar teslim peynir üretim sistemleri ve CIP üniteleri üreten Kromtech, ihracatını da artırmayı hedefliyor.

Kromtech Genel Müdürü Anıl Çalışkan bir taraftan Ar-Ge çalışmaları sayesinde süt sektörüne yüksek teknoloji makineler kazandırmaya devam ederken diğer taraftan da yeni yatırım planlarını hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Önümüzdeki 3 yıllık süreçteki büyüme hedefl erinin yüzde 20- 25 olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları söyledi: “Üretimlerimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz ancak, güçlü üretim altyapımız ve devam eden Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde dünya pazarlarında da sürdürülebilir bir büyüme hedefl iyoruz. Yeni hedef ülkeler belirledik. Güney Amerika, Kolombiya, Venezüella, Orta Afrika ülkelerine de ihracat hedefl iyoruz. Kromtech olarak yüksek Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde dünya pazarlarında daha fazla yer alacağız.”