Kron Teknoloji'den üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli olarak görev yapacak olan Kevin Marvin, Kron Teknoloji'nin Kuzey Amerika'daki operasyonlarının stratejik gelişiminden sorumlu olacak. Bu görevler arasında, yüksek performanslı bir satış organizasyonu kurmak, yeni iş ortaklıkları fırsatlarını belirlemek ve şirketin bölgedeki varlığını genişletmek için uzun vadeli büyüme stratejileri geliştirmek yer alıyor.

Yeni atamaya dair görüş bildiren Şirket CEO'su Mete Sansal, "Kevin'in uzmanlığı ve liderliği sayesinde Kuzey Amerika'daki hedeflerimize daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz. Kendisi, bölgedeki varlığımızı güçlendirme ve stratejik büyüme sürecimize önemli katkılar sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.

Marvin, şirketin Kuzey Amerika'daki faaliyetlerini yönetmekten büyük heyecan duyduğunu kaydederek, "Yeni görevimde, takımlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte Kron'un yenilikçi güvenlik çözümlerini bu bölgede yaygınlaştırmak ve şirketlerin siber güvenlik zorluklarına çözüm üretmek için büyük bir hevesle çalışıyor olacağım" ifadelerini kullandı.