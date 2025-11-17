Google Haberler

Kruvaziyer yolcusunun yüzde 85’i yeniden seyahat planlıyor

Bu yıl 5 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan MSC Cruises, Türkiye’yi stratejik pazar olarak görüyor. MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu, “Bir kez kruvaziyer seyahati yapan yolculardan yüzde 82’sinin tekrar yolculuk planladığını görüyoruz” dedi.

Dünyanın önde gelen kruvazi­yer markalarından MSC Cru­ises, Türkiye’ye özel hazır­ladığı kış sezonu programını tanıttı. MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu, şirketin MSC Lirica ge­misiyle Kasım 2025 – Mart 2026 dö­neminde İstanbul ve İzmir hareketli Akdeniz turlarına başladığını duyur­du. Yeni program kapsamında Ege ve Adriyatik rotasında toplam 20 sefer planlanıyor. İstanbul ve İzmir kalkış­lı bu seferlerde; Korfu (Yunanistan), Bari (İtalya), Pire/Atina (Yunanistan) ve İzmir/Efes durakları yer alacak. Türk yolcular, 7 gece 8 günlük bu özel rotada kişi başı 399 eurodan başlayan fiyatlarla Akdeniz’in tarihi ve kültürel mirasını keşfedebilecek. Şirket ayrıca 1 Aralık tarihine kadar geçerli kam­panya kapsamında, dün­ya genelindeki program­larında yüzde 50’ye varan indirimler sağlayacak.

“Türkiye stratejik bir pazar”

Işın Hekimoğlu, Türki­ye’nin şirket için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Heki­moğlu, şunları söyledi: “MSC Cruises olarak 2025’te 5 milyon yolcuyu gemi­lerimizde ağırladık. Türkiye limanla­rına konumlandırdığımız üç gemiyle yüz binden fazla yabancı misafiri ül­kemize getirdik. Önümüzdeki üç yıl içinde 35 binden fazla Türk misafiri Türkiye hareketli gemilerimizde ağır­lamayı hedefliyoruz.” Kruvaziyer ta­tilinin uygun fiyatlı ve erişilebilir bir alternatif olduğunu da kaydeden He­kimoğlu, “Cruise seyahatleri artık sa­dece yaz aylarına özgü bir tatil değil. Kış sezonunda da farklı kültürleri keşfetmek, şe­hirleri kalabalıksız gez­mek mümkün” dedi.

Kruvaziyer seyahati­nin her yaştan yolcuya hitap ettiğini kaydeden Hekimoğlu, memnuni­yet oranlarının sektörde oldukça yüksek olduğuna dikkat çek­ti. Hekimoğlu, “Bir kez cruise seyaha­ti yapan yolculardan yüzde 82’sinin tekrar cruise yolculuğu planladığını görüyoruz. Yolcuların büyük bölümü tekrarlayan misafirlerden oluşuyor. Geçtiğimiz yılın verilerine baktığı­mızda; bir yıl içinde iki kez veya daha fazla kruvaziyer seyahati yapanların oranı yüzde 25, bir önceki yolculu­ğuna göre daha uzun rota seçenlerin oranı ise %49. Bu veriler, deneyimin yarattığı memnuniyeti açıkça göste­riyor” şeklinde konuştu.

70 sefer hedefi

MSC Cruises, kruvaziyer turizmini dört mevsime yaymayı hedefliyor. Şirket, 2025 sonuna kadar Türkiye limanlarına 70 sefer gerçekleştirecek. MSC Lirica, 2 bin 658 yolcu kapasitesi, 992 kabini, SPA, restoran, tiyatro ve açık havuz gibi geniş imkanlarıyla Türkiye pazarında kış ayları alternatif sunacak.

