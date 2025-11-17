Kruvaziyer yolcusunun yüzde 85’i yeniden seyahat planlıyor

Hayati ARIGAN

Dünyanın önde gelen kruvazi­yer markalarından MSC Cru­ises, Türkiye’ye özel hazır­ladığı kış sezonu programını tanıttı. MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu, şirketin MSC Lirica ge­misiyle Kasım 2025 – Mart 2026 dö­neminde İstanbul ve İzmir hareketli Akdeniz turlarına başladığını duyur­du. Yeni program kapsamında Ege ve Adriyatik rotasında toplam 20 sefer planlanıyor. İstanbul ve İzmir kalkış­lı bu seferlerde; Korfu (Yunanistan), Bari (İtalya), Pire/Atina (Yunanistan) ve İzmir/Efes durakları yer alacak. Türk yolcular, 7 gece 8 günlük bu özel rotada kişi başı 399 eurodan başlayan fiyatlarla Akdeniz’in tarihi ve kültürel mirasını keşfedebilecek. Şirket ayrıca 1 Aralık tarihine kadar geçerli kam­panya kapsamında, dün­ya genelindeki program­larında yüzde 50’ye varan indirimler sağlayacak.

“Türkiye stratejik bir pazar”

Işın Hekimoğlu, Türki­ye’nin şirket için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Heki­moğlu, şunları söyledi: “MSC Cruises olarak 2025’te 5 milyon yolcuyu gemi­lerimizde ağırladık. Türkiye limanla­rına konumlandırdığımız üç gemiyle yüz binden fazla yabancı misafiri ül­kemize getirdik. Önümüzdeki üç yıl içinde 35 binden fazla Türk misafiri Türkiye hareketli gemilerimizde ağır­lamayı hedefliyoruz.” Kruvaziyer ta­tilinin uygun fiyatlı ve erişilebilir bir alternatif olduğunu da kaydeden He­kimoğlu, “Cruise seyahatleri artık sa­dece yaz aylarına özgü bir tatil değil. Kış sezonunda da farklı kültürleri keşfetmek, şe­hirleri kalabalıksız gez­mek mümkün” dedi.

Kruvaziyer seyahati­nin her yaştan yolcuya hitap ettiğini kaydeden Hekimoğlu, memnuni­yet oranlarının sektörde oldukça yüksek olduğuna dikkat çek­ti. Hekimoğlu, “Bir kez cruise seyaha­ti yapan yolculardan yüzde 82’sinin tekrar cruise yolculuğu planladığını görüyoruz. Yolcuların büyük bölümü tekrarlayan misafirlerden oluşuyor. Geçtiğimiz yılın verilerine baktığı­mızda; bir yıl içinde iki kez veya daha fazla kruvaziyer seyahati yapanların oranı yüzde 25, bir önceki yolculu­ğuna göre daha uzun rota seçenlerin oranı ise %49. Bu veriler, deneyimin yarattığı memnuniyeti açıkça göste­riyor” şeklinde konuştu.

70 sefer hedefi

MSC Cruises, kruvaziyer turizmini dört mevsime yaymayı hedefliyor. Şirket, 2025 sonuna kadar Türkiye limanlarına 70 sefer gerçekleştirecek. MSC Lirica, 2 bin 658 yolcu kapasitesi, 992 kabini, SPA, restoran, tiyatro ve açık havuz gibi geniş imkanlarıyla Türkiye pazarında kış ayları alternatif sunacak.