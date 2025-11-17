Kruvaziyer yolcusunun yüzde 85’i yeniden seyahat planlıyor
Bu yıl 5 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan MSC Cruises, Türkiye’yi stratejik pazar olarak görüyor. MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu, “Bir kez kruvaziyer seyahati yapan yolculardan yüzde 82’sinin tekrar yolculuk planladığını görüyoruz” dedi.
Hayati ARIGAN
Dünyanın önde gelen kruvaziyer markalarından MSC Cruises, Türkiye’ye özel hazırladığı kış sezonu programını tanıttı. MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu, şirketin MSC Lirica gemisiyle Kasım 2025 – Mart 2026 döneminde İstanbul ve İzmir hareketli Akdeniz turlarına başladığını duyurdu. Yeni program kapsamında Ege ve Adriyatik rotasında toplam 20 sefer planlanıyor. İstanbul ve İzmir kalkışlı bu seferlerde; Korfu (Yunanistan), Bari (İtalya), Pire/Atina (Yunanistan) ve İzmir/Efes durakları yer alacak. Türk yolcular, 7 gece 8 günlük bu özel rotada kişi başı 399 eurodan başlayan fiyatlarla Akdeniz’in tarihi ve kültürel mirasını keşfedebilecek. Şirket ayrıca 1 Aralık tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında, dünya genelindeki programlarında yüzde 50’ye varan indirimler sağlayacak.
“Türkiye stratejik bir pazar”
Işın Hekimoğlu, Türkiye’nin şirket için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Hekimoğlu, şunları söyledi: “MSC Cruises olarak 2025’te 5 milyon yolcuyu gemilerimizde ağırladık. Türkiye limanlarına konumlandırdığımız üç gemiyle yüz binden fazla yabancı misafiri ülkemize getirdik. Önümüzdeki üç yıl içinde 35 binden fazla Türk misafiri Türkiye hareketli gemilerimizde ağırlamayı hedefliyoruz.” Kruvaziyer tatilinin uygun fiyatlı ve erişilebilir bir alternatif olduğunu da kaydeden Hekimoğlu, “Cruise seyahatleri artık sadece yaz aylarına özgü bir tatil değil. Kış sezonunda da farklı kültürleri keşfetmek, şehirleri kalabalıksız gezmek mümkün” dedi.
Kruvaziyer seyahatinin her yaştan yolcuya hitap ettiğini kaydeden Hekimoğlu, memnuniyet oranlarının sektörde oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Hekimoğlu, “Bir kez cruise seyahati yapan yolculardan yüzde 82’sinin tekrar cruise yolculuğu planladığını görüyoruz. Yolcuların büyük bölümü tekrarlayan misafirlerden oluşuyor. Geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda; bir yıl içinde iki kez veya daha fazla kruvaziyer seyahati yapanların oranı yüzde 25, bir önceki yolculuğuna göre daha uzun rota seçenlerin oranı ise %49. Bu veriler, deneyimin yarattığı memnuniyeti açıkça gösteriyor” şeklinde konuştu.
70 sefer hedefi
MSC Cruises, kruvaziyer turizmini dört mevsime yaymayı hedefliyor. Şirket, 2025 sonuna kadar Türkiye limanlarına 70 sefer gerçekleştirecek. MSC Lirica, 2 bin 658 yolcu kapasitesi, 992 kabini, SPA, restoran, tiyatro ve açık havuz gibi geniş imkanlarıyla Türkiye pazarında kış ayları alternatif sunacak.