KSS projesiydi, şimdi birinci ligde mücadele ediyor

Esra Özarfat

BURSA - Uluslararası lojistik alanında faaliyet gösteren Lima Lojistik, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği spor kulübü ile bugün voleybol ve basketbol alanında önemli başarılar elde ediyor. Öyle ki Lima’nın kadın voleybol takımı kuruluşunun ikinci yılında birinci lige yükselmeyi başardı. Lima Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Tahmaz, “Kurulduğu ilk yılda ikinci ligde yer alıp, ikinci yılında birincii lige yükselmek gerçekten büyük başarı. Ancak başarı tesadüf değil. Sürekli ölçüm, doğru antreman ve doğru koçluk sistemi ve gelişime aşık genç oyuncularımız bu başarının sahibi. Öte yandan altyapılarda ve üst liglerde oynayıp çeşitli spor kulüplerinde deneyim kazanmış yenilikçi ve teknolojiye önem veren bir antrenör grubuna sahibiz” dedi. basketbolda da başarılı sonuçlar elde ettiklerine değinen Tahmaz, Beşiktaş JK ile altyapıda işbirliği yaptıklarını da aktardı.

Lima Spor Kulübü’nün hedeflerini paylaşan Hasan Tahsin Tahmaz, çocukların erken yaşta spor ile tanışarak hem fiziksel hem de mental olarak önce sağlıklı bireyler olmalarını hedeflediklerini söyledi. Küçük yaşta kazanılan spor disiplininin dayanışma, mücadele, hoşgörü, takım ruhu, arkadaşlık, kişisel motivasyon olgularının gelişimine destek olduğuna işaret eden Hasan Tahsin Tahmaz, “2021 yılında kendi adımızla kurduğumuz Lima Spor Kulübü ile gençlerimizin erken yaşta tüm hayatları boyunca kullanacakları yetkinlikleri kazanmalarını, hem fiziksel hem de mental anlamda sağlıklı sporcular olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Erken yaştan itibaren doğru antrenman, sürekli ölçüm, kişisel gelişim programları ile gençlerimizin modern spor trendleri içinde büyümelerine öncülük ediyoruz ve dayanışma, mücadele, hoşgörü, takım ruhu, arkadaşlık, kişisel motivasyon olgularının gelişimine destek oluyoruz. Profesyonel sporcu veya sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirirken, bireysel farkındalık yaratarak “Lima vizyonu” ile eğitim, iş ve özel hayatlarına +1 değer katıyoruz” diye konuştu.

Tahmaz, kulübün zaman içinde farklı illerde de faaliyet göstermeye başlayacağını da duyurdu.