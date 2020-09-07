KT Portföy Teknogirişim GSYF’den Pollective’e 1 milyon TL yatırım

07 Eylül 2020

SaaS araştırma platformu Pollective'in KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 1 milyon TL yatırım aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Pollective, aldığı yatırımla kullanıcı sayısını artırmayı ve ödeme sistemi entegrasyonunu tamamlamayı planlıyor. Hatice Kulak ve Enes Keskin tarafından 2019 yılında kurulan ve 30 bini aşkın kullanıcı bulunan Pollective, markalarla paylaştığı içgörüsü, ilgisi ve zamanı karşılığında son kullanıcıya mikro gelirler elde etme imkânı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, "Teknogirişim GSYF olarak, farklı sektörlere şimdiye kadar dört ayrı yatırım yaptık. Pollective’in, oluşturacağı platformla ülkemizden başlayarak pazar araştırması sektörünün dönüşümüne öncülük edeceğine inanıyoruz. Yatırım süreçlerinin sonuçlanmasıyla kısa zaman içinde yeni yatırımların duyurularını da paylaşacağız. Ülkemize ve girişimcilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor

Pandemi dönemiyle birlikte hızlı içgörü almanın öneminin daha da arttığını belirten Pollective ekibi, yatırımla birlikte kullanıcı sayılarını artırmayı, ödeme sistemi entegrasyonunu tamamlayarak son kullanıcıya, markalar ile paylaştığı içgörüsü, ilgisi ve zamanı karşılığında mikro gelirler elde etme imkânı sağlamayı hedefliyor.

Markalara ise ödeme sistemi entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte hedefledikleri kitleye 3 adımda ulaşma, hedef kitle davranışlarını samimi bir şekilde toplama ve marka, kampanya, pazarlama çalışmalarıyla ilgili geri bildirim ve düşünceleri hızlıca toplama fırsatı sunuyor.

Özellikle son dönemde sıklıkla karşılaşılan dijital linçten kaçınma amacıyla geliştirdikleri konsept testleriyle son kullanıcıya UI/UX testi yapma imkanı ile influencer marka yüzü ölçümlemeleri Pollective'in kullanım alanları arasında öne çıkıyor.

Pollective, Kuveyt Türk’ün yenilikçi fikirleri destekleyip ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nin dördüncü dönem girişimleri arasında yer alıyor.