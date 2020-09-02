KT Portföy Teknogirişim GSYF’den sağlık sektörüne yatırım

02 Eylül 2020

Hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırmak, doktorların ise kliniklerini kolay ve verimli şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir SaaS platformu olan BulutKlinik'in Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu ve Kuveyt Türk ile Vakıf Katılım tarafından yatırımcı olarak desteklenen KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 1 milyon TL yatırım aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, sağlık sektöründe 15 yılı aşkın yazılımcı ve yönetici deneyimi olan Ali Hulusi Ölmez ve Yusuf Güleç tarafından 2016 yılında kurulan BulutKlinik, günümüzde 2 bin 800’den fazla klinikteki 3 binden fazla doktora erişiyor ve 600 bin hastaya hizmet sunuyor. BulutKlinik, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar nezdinde gerekli akreditasyonlarını tamamlamış olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Açıklamada, "KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım’ın yatırımcı olarak destek verdikleri Teknogirişim GSYF, büyüme potansiyeli yüksek, ölçeklenebilir iş modeline sahip erken aşama girişimlere yatırım yapıyor." ifadelerine yer verildi.

"Sağlık sektörünün dönüşümüne önemli bir katkı sağlamış olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, “Teknogirişim GSYF olarak farklı sektörlere şimdiye kadar beş ayrı yatırım yaptık. Online hasta takibi yapan ve hasta ile doktoru online görüştürme hizmeti de veren BulutKilinik, sağlıkta hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması alanında önemli yenilikçi ürünleri olan bir girişim. BulutKlinik’e yaptığımız bu yatırımla, özellikle COVID-19 sürecinde önemi giderek artan sağlık sektörünün dönüşümüne önemli bir katkı sağlamış olduk. BulutKlinik’in yenilikçi ürünleri ile hızla büyüyerek önce ülkemizde, sonrasında dünyada önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.” dedi.

Türkiye'de toplamda 90 bin sağlık merkezi bulunuyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde BulutKlinik’in mobil uygulamasını hayata geçirerek “Online Görüntülü Görüşme Servisini” doktorların ve hastaların hizmetine sunduklarını belirten BulutKlinik ekibi ise şu açıklamayı yaptı: “BulutKlinik’in mobil uygulamasını kullanan hastalar, cep telefonları üzerinden doktorlar ile online görüntülü görüşme yapabiliyor, mevcut tedavi planları hakkında ikinci bir görüş alabiliyor ve tetkiklerini doktorlara yorumlatabiliyorlar. BulutKlinik olarak 2020 yılı tamamlanmadan evden tetkik alma hizmetini sağlamayı ve özel sağlık sigortalarıyla iş birliklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye’de özel klinik, iş yeri hekimliği ve aile hekimliği gibi alanlarda toplamda 90 bin sağlık merkezi bulunuyor. BulutKlinik yataksız tedavi sunan tüm kliniklerle birlikte reçete sahibi hekimlere de çözümler sunuyor. BulutKlinik’in mevut kullanıcıları arasında İstanbul Yeni Havalimanı ve kamu belediyeleri gibi birçok kurumsal müşteri de bulunuyor.”