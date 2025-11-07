KTO Karatay Üniversitesi ile Aselsan Konya stratejik iş birliği başlattı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

KTO Karatay Üniversite­si Mütevelli Heyeti Başka­nı Selçuk Öztürk, törende iş birliği protokolünün öne­mine değinerek şu ifadele­ri kullandı: “Bu protokol, bil­giyle üretimi buluşturan güçlü bir adım olmuştur. Aka­demisyenlerimiz ile ASEL­SAN Konya’nın AR-GE ekip­lerinin ortak projelerde yer alması, öğrencilerimize ye­ni staj ve uygulamalı eğitim olanakları sunacaktır. KTO Karatay Üniversitesi olarak, yerli ve millî savunma sanayi­mizin gelişimine katkı suna­cak projeleri desteklemeye ve nitelikli insan kaynağı yetiş­tirmeye devam edeceğiz.”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, protokolün uygulama­lı eğitim vizyonu açısından stratejik bir adım olduğunu belirterek; “ASELSAN Kon­ya ile kurduğumuz bu iş bir­liği, akademik bilgi birikimi­ni üretim sahasına taşıyan güçlü bir modeldir. Üniversi­temiz bünyesindeki araştır­ma merkezlerinin yetkinli­ği, ASELSAN Konya’nın tek­noloji altyapısı ile birleşerek savunma sanayine yenilikçi çözümler sunacaktır. Bu pro­tokol, öğrencilerimizin sek­törel deneyim kazanmalarına olanak tanırken, akademis­yenlerimizin araştırma çık­tılarını somut projelere dö­nüştürmelerine zemin hazır­layacaktır” şeklinde konuştu.