Kuaishou halka arzla 60 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor

Kuaishou’nun ilk halka arzı, 2019 yılı sonundan bu yana dünyanın en büyüğü olacak ve şirketin değerini yaklaşık 61 milyar dolara yükseltecek. Tencent Holdings Ltd. tarafından desteklenen Kuaishou, TikTok ve kardeş uygulaması Douyin'in çatı kuruluşu Çinli şirket ByteDance Ltd. ile rekabet ediyor.

Her iki şirket de, akıllı telefon kullanıcılarından gelen artan talebi karşıladı. Açıklayıcı bültende belirtilen verilere göre Kuaishou’nun aynı isme sahip kısa video platformu dünyanın en büyük ikinci platformu olurken, Çin’deki hizmetleri eylülde sona eren dokuz ayda ortalama günlük 305 milyon aktif kullanıcıya hizmet verdi.

The Wall Street Journal tarafından Cumartesi günü görülen bir dönem belgesine göre Kuaishou , ilk açıklanan 105 ila 115 Hong Kong doları aralığının üzerinde, hisse başına 115 Hong Kong doları (14,8 dolar) üzerinden hisse senedi satacak. Hisse senetleri 5 Şubat'ta işlem görmeye başlayacak.

Halka arz, Hong Kong’un büyük Çinli teknoloji grupları için bir pazar olma konumunu güçlendiriyor. Son yıllarda şehir, yemek dağıtımı ve seyahat rezervasyonlarında önemli bir oyuncu olan Meituan ve akıllı telefon üreticisi Xiaomi Corp. gibi şirketlerin halka arzlarını ve Alibaba Group Holding Ltd. ve JD gibi ABD'de listelenen işletmelerin ikincil listelerini güvence altına aldı. Bu şirketlerin hisseleri, Meituan'ın hisselerinin son 12 ayda üç katından fazla artması ve Xiaomi’nin aynı dönemde iki katından fazla artması ile yükselişe geçti.

Kuaishou’nun halka arzında Morgan Stanley, Bank of America Corp. ve China Renaissance Holdings Ltd. ortak sponsor olarak hareket ediyor. Diğer yandan 10 büyük yatırımcı, fiyatlandırılan aralıkta 2,45 milyar dolarlık hisse satın almayı taahhüt ederek anlaşmayı destekledi.

Ek satış hakkı seçeneği, sigortacıların anlaşmanın boyutunu yüzde 15 artırarak toplamda 6,2 milyar dolara çıkarabileceği anlamına geliyor.