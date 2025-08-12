KUANTİST 35 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Kuantist’in Kurucusu ve CEO’su Serhat Yıldız yaptığı açıklamada: “Bütün motivasyonumuz ülkemizde kripto varlık ekosisteminin sağlıklı gelişimine katkı sağlamaktır. Bu amaçla Kuantist olarak ülkemizin en seçkin yazılımcıları, finans profesyonelleri ile ekibimizi büyütmeye devam ediyoruz. Yatırım turumuz ile beraber yeni ürünler geliştirmek ve ülkemizdeki kripto varlık ekosisteminin gelişimine liderlik etmek amacıyla çalışmalarımıza durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Yeni sermaye yapımız ve yönetim kurulumuz, yatırımcılarımızın bize, bizim de ülkemiz ve sektörümüze olan inancımızın göstergesidir” dedi.

“Kuantist olarak kullanıcılarımızla güzel gelişmeler paylaşmaya devam ediyoruz”

Kuantist CEO’su Serhat Yıldız değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı: “Stratejik öneme sahip yatırım turumuz kapsamında, dünyanın önde gelen likidite sağlayıcılarından Gravity Team ile başta Türk Lirası işlem çiftleri olmak üzere yüksek likidite sunmak amacıyla işbirliği yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kuantist’in varoluş amacı; kullanıcılarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıran ürünler sunarak en iyi fiyatlar ile masrafsız işlem yapabilmelerini sağlamaktır.

Ülkemizde yakın zamanda yayımlanan tebliğlerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılar artık birer finansal kuruluş statüsüne kavuştu. Güçlenen yönetim kurulumuz ile birlikte Kuantist, kullanıcılarına daha şeffaf, güvenli ve regülasyonlara uyumlu bir deneyim sunmak için iş ortaklıklarını büyütmeye; kriptoyu günlük yaşamın sade, erişilebilir ve güvenilir parçası hâline getirmek için aralıksız çalışmaya devam etmektedir.”

Serhat Yıldız kimdir?



Serhat Yıldız, evli ve bir kız çocuk babasıdır. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Finans Matematiği bölümünden mezun olmuş, ardından aynı üniversitede Sayısal Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi elde etmiştir. Hâlihazırda Kuantist’in Kurucu ve CEO’su olarak görev yapmaktadır.

Kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen banka ve aracı kurumlarının hazine departmanlarında çeşitli görevler üstlenmiş; kripto varlık sektörüne geçişinden önce Borsa İstanbul’da Türev Piyasalar Direktörlüğünde görev almıştır.

Bu görev kapsamında TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı), BIST Para Swap Pazarı, BIST Kıymetli Madenler Swap Pazarı, yeni pay vadeli işlem sözleşmeleri ve akşam seansı gibi birçok stratejik projenin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde aktif rol oynamıştır. Serhat Yıldız, otoriteler tarafından 40 yaş altı en başarılı CEO’lar arasında gösterilmekte ve Türkiye’nin önemli girişimcileri arasında yer almaktadır.

Gravity Team kimdir?

2017 yılında kurulan Gravity Team, 500 milyar ABD dolarını aşan kümülatif işlem hacmiyle kripto varlık alanında lider piyasa yapıcısı ve likidite sağlayıcısıdır. Letonya, Dubai ve Londra’daki ofisleri aracılığıyla faaliyet gösteren Gravity Team, 30'dan fazla küresel kripto borsasında 1.400'ün üzerinde kripto varlık çifti için 7 gün 24 saat kesintisiz likidite hizmeti sunmaktadır.

Dünyanın önde gelen likidite sağlayıcıları arasında yer alan şirket, küresel kripto spot piyasasının yaklaşık %1’lik hacmini elinde bulundurmaktadır. Gravity Team, dünya genelinde stratejik yatırımlar gerçekleştirmekte olup, Kuantist’e yaptığı yatırımla birlikte Türk Lirası cinsinden fiyatlama yetkinliğini daha da ileri taşımayı hedeflemektedir.

Murat Çetinkaya kimdir?

Murat Çetinkaya evli ve bir kız çocuk babasıdır. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

Finans ve sermaye piyasalarında 30 yılı aşkın bir profesyonel deneyime sahiptir. Daha önce Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve G20 Resmi Sektör Yönlendirme Komitesi OSSG üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. TLREF ve Euroclearability gibi büyük finansal altyapı dönüşüm projelerine liderlik etmiştir. Reel sektörün önemli sanayi kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Murat Çetinkaya, hâlihazırda Kuantist’in hissedarı olup aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Alpogan Sabri Erdoğan kimdir?

Alpogan Sabri Erdoğan, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Yaklaşık 30 yıllık iş tecrübesine sahiptir. Kariyeri boyunca çeşitli bankalar, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri ile Borsa İstanbul’da yöneticilik görevleri üstlenmiştir.

Alpogan Sabri Erdoğan, hâlihazırda Kuantist’in hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İrem Yıldız kimdir?

İrem Yıldız, İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından, Galatasaray Üniversitesi Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programından mezun olmuştur. Yazılım geliştirme alanında derin bir uzmanlığa sahip olan Yıldız, kariyeri boyunca iki farklı kripto varlık alım satım platformunun yazılım ekiplerinde görev almıştır. Bu süreçte, bir kripto platformunun uçtan uca yazılım geliştirme faaliyetlerini yönetme konusunda kapsamlı deneyim kazanmıştır.

Hâlihazırda Kuantist Kripto Varlık Alım Satım Platformu'nun teknoloji ekibine liderlik eden İrem Yıldız, şirketin teknolojik vizyonunun belirlenmesinden ve yazılım stratejilerinin hayata geçirilmesinden sorumludur ve aynı zamanda Kuantist’in Yönetim Kurulu Üyesidir. Güvenli, hızlı ve kullanıcı odaklı bir platform deneyimi sunmak amacıyla Kuantist’in teknik altyapısının tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimini üstlenmektedir.