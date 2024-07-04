Kuantist’in kurucusu Serhat Yıldız: Kripto düzenlemesini sektörümüz adına çok olumlu buluyoruz

2 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sermaye Piyasası Kurulu ile TÜBİTAK’ın açıklamalarıyla ayrıntıları netleşen kripto para yasasının rekabete olumlu etkisi hissedilmeye başlandı. Geleneksel finanstaki deneyimlerini kripto para piyasalarına aktarmak isteyen isimlerin blokzinciri odaklarına bir yenisi eklendi. Türev piyasalarda uzun yıllara dayanan deneyime sahip, Mayıs 2019 - Haziran 2021 arasında Borsa İstanbul Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlenen, sermaye piyasalarının deneyimli ismi Serhat Yıldız, Kuantist isimli yeni nesil kripto para borsası kurdu.

Türkiye’den sonra hedef Avrupa

Yolculuğuna kullanıcılarına fayda sağlamak amacıyla başlayan bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olan Kuantist, bu yaklaşımının ilk ürünü olan mobil uygulamasıyla ağustosta App Store ve Google Play Store mağazalarında yer almak için gün sayıyor. Seçici ve titiz bir listeleme süreci yürüterek ekosistem tarafından kabul görmüş ve belirli bir değere ulaşmış kripto paraları listeleyen Kuantist, tamamen yerli yazılımcılar tarafından geliştirilmiş altyapısıyla Türk Lirası ve Tether (USDT) işlem çiftlerinde, yüksek derinlik ve likiditeyle alım satımı imkanı sunacak. Ayrıca platform, güvenlik ve uyum için saklama hizmetlerinde endüstri standardına dönüşmüş Fireblocks ile, kimlik doğrulama ve KYC hizmetler için ise Arvis Teknoloji’yle çalışıyor.

2024’ü Türkiye pazarında güçlü bir başlangıç ve istikrarlı bir konumlanma yılı olarak planladıklarını dile getiren Kuantist Kurucusu ve CEO’su Serhat Yıldız, “Bu doğrultuda spot işlemler çok kısa zamanda yayına alınacak Kuantist mobil uygulaması aracılığıyla başlayacak. İlerleyen dönemde kullanıcılarımızı günlük hayatlarını kolaylaştıran özelliklerle buluşturacağız. Geleneksel sermaye piyasalarını modernize ederek Türkiye pazarında başarımızı kanıtladıktan sonra Avrupa pazarında ülkemiz adına değer yaratmayı hedefliyoruz ve tüm bu hedeflerimiz için çok heyecanlıyız” dedi.

“Blokzinciri teknolojisi yasayla güçlenecek”

Borsa İstanbul'da Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Direktörlüğü görevi süresinde Türk Lirası Referans Faizi (TLREF), BIST Para Swap Pazarı, BIST Kıymetli Madenler Swap Pazarı gibi birçok önemli projenin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan Serhat Yıldız tarafından kurulan Kuantist, yüksek frekanslı alım satım (HFT) konusunda deneyimli ekibiyle ekosistemin yeni yerli oyuncusu olmak için hazırlanıyor.

Teknolojik altyapılarını ve iş yapma biçimlerini Türkiye’de uzun süredir konuşulan ve 2 Temmuz’da yürürlüğe giren Sermaye Piyasaları Kanunu değişikliklerine göre tasarladıklarını dile getiren Serhat Yıldız, “Düzenlemeyi sektörümüz adına çok olumlu buluyoruz. Sermaye piyasalarında deneyimli bir ekip tarafından kurulan Kuantist, tüm süreçlerini yasal gereksinimlere göre geliştirdik. Gelinen noktayı sektörün gelişebilmesi için çok olumlu karşılarken, blokzincirini merkeze alan alternatif ürünler konusunda, yasanın tüm paydaşların elini güçlendirdiğini düşünüyoruz. Blokzinciri teknolojisinin yasayla beraber güçlenerek ülkemizde diğer ülkelere örnek olacak gelişmelere öncü olacağına eminiz. Biz Kuantist olarak, çalışmalarımızı kullanıcılarımıza, sektörümüze fayda sağlamak amacıyla durmadan sürdürüyoruz” diye konuştu.

“2025’in ikinci yarısında finansal hizmetler grubuna dönüşeceğiz”

Bugüne kadar banka, aracı kuruluş gibi sermaye piyasalarının farklı bileşenlerinde görev alarak sektöre ilişkin tecrübe kazandığını ve özellikle Borsa İstanbul’daki görev süresinde bir borsanın işleyişi konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Kuantist Kurucusu ve CEO’su Serhat Yıldız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Pek çok açıdan tüm dünyaya örnek olacak gelişmişlikte bir finans altyapısına ve bankacılık sistemine sahip ülkemizin finansal mimarisine katkıda bulunma hazzı, beni daha fazla araştırmaya teşvik etti. Bu bağlamda blokzinciri teknolojisiyle tanışmam, köklü ancak yeniliğe ihtiyaç duyan sermaye piyasası yapılarını modernize etme motivasyonuyla yeni bir yolculuğa çıkardı. Kuantist; regülasyona ve uyuma verdiği önem, geleneksel piyasalara hakim ekibi ve net vizyonuyla Türkiye’nin finansal mimarisini katkıda bulunmayı ve inovasyona açık blokzinciri teknolojisinin gücüyle sermaye piyasalarını modernize etmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşımla hem ülkemizde finansal piyasalardaki rekabete hem de son kullanıcı deneyimine katkıda bulunacağımıza ve Türkiye’yi blokzinciri ve kripto para teknolojilerinin küresel merkezlerinden birine dönüştüreceğimize inancımız tam.”