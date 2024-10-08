Küçük ev aletleri 2026’da büyüme trendine girecek

Sevilay ÇOBAN

Küçük ev aletleri sektö­ründe en fazla büyüme gösteren kahve maki­neleri pazarı, üreticilerin yoğun rekabetine sahne olurken, ino­vasyon ön plana çıktı. İstanbul Kahve Festival’inde kahve eş­liğinde sohbet ettiğimiz Versu­ni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, yenilikçi ürünlerin tüketicinin satın alma motivas­yonunu tetiklediğini söyledi.

Espresso makineleri pazarın­da yüzde 75 pazar payına sahip olduklarını kaydeden Karade­de, “2023’e kıyasla bakıldığın­da 2024, görece büyüme hızının birazcık daha yavaşladığı bir yıl olarak değerlendirilebilir. 2026 yılında ise tekrar büyüme trendi devam edecektir” dedi.

2025’te tüketici daha seçici olacak

Küçük ev aletleri sektörü­ne dair 2023-2024 kıyaslama­sı yapan Karadede, sektörün özellikle pandemiden beri hız­la büyüdüğüne işaret ederek, “İnsanlar gerçekten ev sıcak­lığının önemini daha çok anla­dılar.

Son yıllarda bizim de ön­cülüğünün yapmış olduğumuz birçok inovasyon, tüketici ta­rafından çok beğenildi ve bu bağlamda da kategoriye, sektö­re büyük ivme kazandırdı. Airfryer bunların başın­da geliyor, gerçekten sektörü değiştiren bir inovasyon. Espres­so kahve makineleri yine çok hızlı bir şe­kilde büyüyen kate­gorilerden bir tanesi ve küçük ev alet­lerinin büyü­mesine çok önemli bir katkı sağlı­yor. Türk tü­keticisinin evde çok yüksek hij­yen bek­lentisi var.

Bu ihtiyacı karşılaması yönün­de ıslak kuru dikey süpürgeler çok beğeniliyor. 2025’te ise ger­çekten tüketicinin artık daha çok seçici olacağını söyleyebi­liriz. Tüketicinin, inovasyon anlamında değer katacak, uzun yıllar onun için de katıma değer sağlayabilecek, güvenebildiği markaları daha çok tercih etti­ğini görüyoruz” dedi.

Espresso makinesi 3 haneli büyüyor

Karadede, airfryer ve robot süpürgenin çok hızlı bir şekilde hanelere penetre ettiğini hatır­latarak, şunları söyledi; “Şu an­da aynı hızla devam etmemekle beraber aslında yıllık adetlerine baktığımızda özellikle airfryer kategorisinin hala sürdürülebi­lir bir şekilde büyüdüğünü göz­lemliyoruz. Espresso makinesi, 3 haneli büyümelerle başladı. Is­lak, kuru, dikey süpürgeler ha­la çok hızlı bir şekilde büyüme­ye devam ediyor. Ütü kategorisi ve dikey buharlı düzleştiriciler yepyeni bir kategori olarak tüke­ticinin dinamik ve modern ha­yattaki ihtiyacını çok iyi bir şe­kilde karşıladığı için ivme sağ­layan, bizim de öncü olduğumuz kategoriler arasında sayılabilir.”

“2025’in ilk yarısı 2024 ile benzer olacak”

2024’ü cirosal anlamda ne yönde kapatmayı ön gördükle­ri, 2025 beklentileri ve ancak 2026’dan itibaren sektörel bü­yümenin söz konusu olacağı yö­nündeki değerlendirmeler hak­kındaki görüşlerini sorduğu­muz Karadede, şu yanıtı verdi;

“Evet, 2023’e kıyasla bakıldı­ğında 2024 görece büyüme hı­zının birazcık daha yavaşladığı bir yıl olarak değerlendirilebi­lir ama belirli kategoriler­deki büyüme söz konu­su. 2025’in ilk yarısın­da da 2024 ile benzer bir tablo olmasını ön görüyoruz. 2026 yı­lında ise tekrar bü­yüme trendi de­vam edecektir. Türk tüketici­sinin küçük ev aletle­rinde ino­vasyondan tetiklen­me oranı çok yüksek. Bu bağlamda da biz yükseliş trendinin aslında sür­dürülebilir olarak devam ede­ceğini öngörüyoruz.”

Philips’in pazar payı hakkında da bilgi ve­ren Karadede, “Bizim içinde yer almadığımız kişisel bakı­mı dışarıda tuttuğumuzda; kü­çük ev aletleri pazarının yak­laşık %26’lık cirosal değeriyle lider markasıyız. Bu yüksek pa­zar payımızı da güçlendirerek korumayı hedefliyoruz. Bizim için en önemli şey gerçekten her zaman için tüketiciye yatı­rımı kesmemek, yeni ürünler­le sektöre heyecan katmaya de­vam edebilmek ve markamızın arkasındaki yatırımımızın sür­dürülebilir kılarak pazar payı­mızı artırmak” diye konuştu.

Tüketici deneyimden vazgeçmiyor

Karadede, tüketicinin satın al­ma tercihlerinde online ya da fi­ziksel taraftaki değişimi de ele alarak, “Online satış, özellikle pandemiyle beraber çok hızlı bü­yüdü. Son 1-2 yıldır sabit olarak payını koruyor. Küçük ev aletle­rinin online payı diğer katego­rilere kıyasla daha yüksek. Her ne kadar online çok hızlı bir şe­kilde büyüse de tüketicinin bir yandan da deneyimleme ihtiyacı var. Bu nedenle alışveriş deneyi­mini ön plana çıkartan her türlü perakende hareketi çok fazla il­gi görüyor. Bizde satışlarda onli­ne oranı %35-40’lar civarın­dayken geleneksel satışın oranı %60” dedi.

“Espressoda pazarının yaklaşık %75’ine hâkimiz”

Philips'in tam otomatik espresso makineleri kategorisinde Türki­ye’de pazar lideri konumunda bu­lunduğunu vurgulayan Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Kara­dede, “Şu anda hacimsel olarak da pazarın yaklaşık %75’ine hâkimiz. Pazardaki liderliğimizi korumak da en büyük hedefimiz. Tam otomatik espresso makinelerinde ise toplam 9 farklı modelimizi tüketicilerimiz­le buluşturuyoruz. 2025 yılında da bu kategorinin büyüme potansi­yelini koruyacağına inanıyor ve hedeflerimiz doğrultusunda ivme­mizi artırarak daha fazla hane ile bu deneyimi paylaşmayı amaçlıyo­ruz” şeklinde konuştu.

20 çeşit kahveye 20 eşlikçi

Ataköy Marina’da gerçekleştiri­len İstanbul Kahve Festivali, 10.kez kahve severleri buluşturdu. Fes­tivalde 20 çeşit soğuk ve sıcak kahve hazırlamayı mümkün kıl­dığı yeni kahve makinesi LatteGo 5500 serisini tanıtıldı. Philips’in festivaldeki etkinliklerinde, yemek kitabı yazarı, pasta şefi Natali Yar­can, 20 çeşit kahveye en çok yakı­şacak 20 eşlikçiyi takdim ederken, yazar ve yeme&içme uzmanı Le­von Bağış’ın katlımıyla kahvenin tarihteki yolculuğu, kahve türleri ve pişirme yöntemleri konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.