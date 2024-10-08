Küçük ev aletleri 2026’da büyüme trendine girecek
Cirosal anlamda küçük ev aletleri sektörüne yüzde 26’lık paya sahip Philips, Türk tüketicisinin inovasyon beklentisini karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, sektörün 2026'da yeniden büyümeye başlayacağını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Küçük ev aletleri sektöründe en fazla büyüme gösteren kahve makineleri pazarı, üreticilerin yoğun rekabetine sahne olurken, inovasyon ön plana çıktı. İstanbul Kahve Festival’inde kahve eşliğinde sohbet ettiğimiz Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, yenilikçi ürünlerin tüketicinin satın alma motivasyonunu tetiklediğini söyledi.
Espresso makineleri pazarında yüzde 75 pazar payına sahip olduklarını kaydeden Karadede, “2023’e kıyasla bakıldığında 2024, görece büyüme hızının birazcık daha yavaşladığı bir yıl olarak değerlendirilebilir. 2026 yılında ise tekrar büyüme trendi devam edecektir” dedi.
2025’te tüketici daha seçici olacak
Küçük ev aletleri sektörüne dair 2023-2024 kıyaslaması yapan Karadede, sektörün özellikle pandemiden beri hızla büyüdüğüne işaret ederek, “İnsanlar gerçekten ev sıcaklığının önemini daha çok anladılar.
Son yıllarda bizim de öncülüğünün yapmış olduğumuz birçok inovasyon, tüketici tarafından çok beğenildi ve bu bağlamda da kategoriye, sektöre büyük ivme kazandırdı. Airfryer bunların başında geliyor, gerçekten sektörü değiştiren bir inovasyon. Espresso kahve makineleri yine çok hızlı bir şekilde büyüyen kategorilerden bir tanesi ve küçük ev aletlerinin büyümesine çok önemli bir katkı sağlıyor. Türk tüketicisinin evde çok yüksek hijyen beklentisi var.
Bu ihtiyacı karşılaması yönünde ıslak kuru dikey süpürgeler çok beğeniliyor. 2025’te ise gerçekten tüketicinin artık daha çok seçici olacağını söyleyebiliriz. Tüketicinin, inovasyon anlamında değer katacak, uzun yıllar onun için de katıma değer sağlayabilecek, güvenebildiği markaları daha çok tercih ettiğini görüyoruz” dedi.
Espresso makinesi 3 haneli büyüyor
Karadede, airfryer ve robot süpürgenin çok hızlı bir şekilde hanelere penetre ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi; “Şu anda aynı hızla devam etmemekle beraber aslında yıllık adetlerine baktığımızda özellikle airfryer kategorisinin hala sürdürülebilir bir şekilde büyüdüğünü gözlemliyoruz. Espresso makinesi, 3 haneli büyümelerle başladı. Islak, kuru, dikey süpürgeler hala çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ütü kategorisi ve dikey buharlı düzleştiriciler yepyeni bir kategori olarak tüketicinin dinamik ve modern hayattaki ihtiyacını çok iyi bir şekilde karşıladığı için ivme sağlayan, bizim de öncü olduğumuz kategoriler arasında sayılabilir.”
“2025’in ilk yarısı 2024 ile benzer olacak”
2024’ü cirosal anlamda ne yönde kapatmayı ön gördükleri, 2025 beklentileri ve ancak 2026’dan itibaren sektörel büyümenin söz konusu olacağı yönündeki değerlendirmeler hakkındaki görüşlerini sorduğumuz Karadede, şu yanıtı verdi;
“Evet, 2023’e kıyasla bakıldığında 2024 görece büyüme hızının birazcık daha yavaşladığı bir yıl olarak değerlendirilebilir ama belirli kategorilerdeki büyüme söz konusu. 2025’in ilk yarısında da 2024 ile benzer bir tablo olmasını ön görüyoruz. 2026 yılında ise tekrar büyüme trendi devam edecektir. Türk tüketicisinin küçük ev aletlerinde inovasyondan tetiklenme oranı çok yüksek. Bu bağlamda da biz yükseliş trendinin aslında sürdürülebilir olarak devam edeceğini öngörüyoruz.”
Philips’in pazar payı hakkında da bilgi veren Karadede, “Bizim içinde yer almadığımız kişisel bakımı dışarıda tuttuğumuzda; küçük ev aletleri pazarının yaklaşık %26’lık cirosal değeriyle lider markasıyız. Bu yüksek pazar payımızı da güçlendirerek korumayı hedefliyoruz. Bizim için en önemli şey gerçekten her zaman için tüketiciye yatırımı kesmemek, yeni ürünlerle sektöre heyecan katmaya devam edebilmek ve markamızın arkasındaki yatırımımızın sürdürülebilir kılarak pazar payımızı artırmak” diye konuştu.
Tüketici deneyimden vazgeçmiyor
Karadede, tüketicinin satın alma tercihlerinde online ya da fiziksel taraftaki değişimi de ele alarak, “Online satış, özellikle pandemiyle beraber çok hızlı büyüdü. Son 1-2 yıldır sabit olarak payını koruyor. Küçük ev aletlerinin online payı diğer kategorilere kıyasla daha yüksek. Her ne kadar online çok hızlı bir şekilde büyüse de tüketicinin bir yandan da deneyimleme ihtiyacı var. Bu nedenle alışveriş deneyimini ön plana çıkartan her türlü perakende hareketi çok fazla ilgi görüyor. Bizde satışlarda online oranı %35-40’lar civarındayken geleneksel satışın oranı %60” dedi.
“Espressoda pazarının yaklaşık %75’ine hâkimiz”
Philips'in tam otomatik espresso makineleri kategorisinde Türkiye’de pazar lideri konumunda bulunduğunu vurgulayan Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, “Şu anda hacimsel olarak da pazarın yaklaşık %75’ine hâkimiz. Pazardaki liderliğimizi korumak da en büyük hedefimiz. Tam otomatik espresso makinelerinde ise toplam 9 farklı modelimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz. 2025 yılında da bu kategorinin büyüme potansiyelini koruyacağına inanıyor ve hedeflerimiz doğrultusunda ivmemizi artırarak daha fazla hane ile bu deneyimi paylaşmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
20 çeşit kahveye 20 eşlikçi
Ataköy Marina’da gerçekleştirilen İstanbul Kahve Festivali, 10.kez kahve severleri buluşturdu. Festivalde 20 çeşit soğuk ve sıcak kahve hazırlamayı mümkün kıldığı yeni kahve makinesi LatteGo 5500 serisini tanıtıldı. Philips’in festivaldeki etkinliklerinde, yemek kitabı yazarı, pasta şefi Natali Yarcan, 20 çeşit kahveye en çok yakışacak 20 eşlikçiyi takdim ederken, yazar ve yeme&içme uzmanı Levon Bağış’ın katlımıyla kahvenin tarihteki yolculuğu, kahve türleri ve pişirme yöntemleri konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.