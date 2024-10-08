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Küçük ev aletleri 2026’da büyüme trendine girecek

Cirosal anlamda küçük ev aletleri sektörüne yüzde 26’lık paya sahip Philips, Türk tüketicisinin inovasyon beklentisini karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, sektörün 2026'da yeniden büyümeye başlayacağını söyledi.

Dünya Gazetesi
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Sevilay ÇOBAN

Küçük ev aletleri sektö­ründe en fazla büyüme gösteren kahve maki­neleri pazarı, üreticilerin yoğun rekabetine sahne olurken, ino­vasyon ön plana çıktı. İstanbul Kahve Festival’inde kahve eş­liğinde sohbet ettiğimiz Versu­ni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, yenilikçi ürünlerin tüketicinin satın alma motivas­yonunu tetiklediğini söyledi.

Espresso makineleri pazarın­da yüzde 75 pazar payına sahip olduklarını kaydeden Karade­de, “2023’e kıyasla bakıldığın­da 2024, görece büyüme hızının birazcık daha yavaşladığı bir yıl olarak değerlendirilebilir. 2026 yılında ise tekrar büyüme trendi devam edecektir” dedi.

2025’te tüketici daha seçici olacak

Küçük ev aletleri sektörü­ne dair 2023-2024 kıyaslama­sı yapan Karadede, sektörün özellikle pandemiden beri hız­la büyüdüğüne işaret ederek, “İnsanlar gerçekten ev sıcak­lığının önemini daha çok anla­dılar.

Son yıllarda bizim de ön­cülüğünün yapmış olduğumuz birçok inovasyon, tüketici ta­rafından çok beğenildi ve bu bağlamda da kategoriye, sektö­re büyük ivme kazandırdı. Airfryer bunların başın­da geliyor, gerçekten sektörü değiştiren bir inovasyon. Espres­so kahve makineleri yine çok hızlı bir şe­kilde büyüyen kate­gorilerden bir tanesi ve küçük ev alet­lerinin büyü­mesine çok önemli bir katkı sağlı­yor. Türk tü­keticisinin evde çok yüksek hij­yen bek­lentisi var.

Bu ihtiyacı karşılaması yönün­de ıslak kuru dikey süpürgeler çok beğeniliyor. 2025’te ise ger­çekten tüketicinin artık daha çok seçici olacağını söyleyebi­liriz. Tüketicinin, inovasyon anlamında değer katacak, uzun yıllar onun için de katıma değer sağlayabilecek, güvenebildiği markaları daha çok tercih etti­ğini görüyoruz” dedi.

Espresso makinesi 3 haneli büyüyor

Karadede, airfryer ve robot süpürgenin çok hızlı bir şekilde hanelere penetre ettiğini hatır­latarak, şunları söyledi; “Şu an­da aynı hızla devam etmemekle beraber aslında yıllık adetlerine baktığımızda özellikle airfryer kategorisinin hala sürdürülebi­lir bir şekilde büyüdüğünü göz­lemliyoruz. Espresso makinesi, 3 haneli büyümelerle başladı. Is­lak, kuru, dikey süpürgeler ha­la çok hızlı bir şekilde büyüme­ye devam ediyor. Ütü kategorisi ve dikey buharlı düzleştiriciler yepyeni bir kategori olarak tüke­ticinin dinamik ve modern ha­yattaki ihtiyacını çok iyi bir şe­kilde karşıladığı için ivme sağ­layan, bizim de öncü olduğumuz kategoriler arasında sayılabilir.”

“2025’in ilk yarısı 2024 ile benzer olacak”

2024’ü cirosal anlamda ne yönde kapatmayı ön gördükle­ri, 2025 beklentileri ve ancak 2026’dan itibaren sektörel bü­yümenin söz konusu olacağı yö­nündeki değerlendirmeler hak­kındaki görüşlerini sorduğu­muz Karadede, şu yanıtı verdi;

“Evet, 2023’e kıyasla bakıldı­ğında 2024 görece büyüme hı­zının birazcık daha yavaşladığı bir yıl olarak değerlendirilebi­lir ama belirli kategoriler­deki büyüme söz konu­su. 2025’in ilk yarısın­da da 2024 ile benzer bir tablo olmasını ön görüyoruz. 2026 yı­lında ise tekrar bü­yüme trendi de­vam edecektir. Türk tüketici­sinin küçük ev aletle­rinde ino­vasyondan tetiklen­me oranı çok yüksek. Bu bağlamda da biz yükseliş trendinin aslında sür­dürülebilir olarak devam ede­ceğini öngörüyoruz.”

Philips’in pazar payı hakkında da bilgi ve­ren Karadede, “Bizim içinde yer almadığımız kişisel bakı­mı dışarıda tuttuğumuzda; kü­çük ev aletleri pazarının yak­laşık %26’lık cirosal değeriyle lider markasıyız. Bu yüksek pa­zar payımızı da güçlendirerek korumayı hedefliyoruz. Bizim için en önemli şey gerçekten her zaman için tüketiciye yatı­rımı kesmemek, yeni ürünler­le sektöre heyecan katmaya de­vam edebilmek ve markamızın arkasındaki yatırımımızın sür­dürülebilir kılarak pazar payı­mızı artırmak” diye konuştu.

Tüketici deneyimden vazgeçmiyor

Karadede, tüketicinin satın al­ma tercihlerinde online ya da fi­ziksel taraftaki değişimi de ele alarak, “Online satış, özellikle pandemiyle beraber çok hızlı bü­yüdü. Son 1-2 yıldır sabit olarak payını koruyor. Küçük ev aletle­rinin online payı diğer katego­rilere kıyasla daha yüksek. Her ne kadar online çok hızlı bir şe­kilde büyüse de tüketicinin bir yandan da deneyimleme ihtiyacı var. Bu nedenle alışveriş deneyi­mini ön plana çıkartan her türlü perakende hareketi çok fazla il­gi görüyor. Bizde satışlarda onli­ne oranı %35-40’lar civarın­dayken geleneksel satışın oranı %60” dedi.

“Espressoda pazarının yaklaşık %75’ine hâkimiz”

Philips'in tam otomatik espresso makineleri kategorisinde Türki­ye’de pazar lideri konumunda bu­lunduğunu vurgulayan Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Kara­dede, “Şu anda hacimsel olarak da pazarın yaklaşık %75’ine hâkimiz. Pazardaki liderliğimizi korumak da en büyük hedefimiz. Tam otomatik espresso makinelerinde ise toplam 9 farklı modelimizi tüketicilerimiz­le buluşturuyoruz. 2025 yılında da bu kategorinin büyüme potansi­yelini koruyacağına inanıyor ve hedeflerimiz doğrultusunda ivme­mizi artırarak daha fazla hane ile bu deneyimi paylaşmayı amaçlıyo­ruz” şeklinde konuştu.

20 çeşit kahveye 20 eşlikçi

Ataköy Marina’da gerçekleştiri­len İstanbul Kahve Festivali, 10.kez kahve severleri buluşturdu. Fes­tivalde 20 çeşit soğuk ve sıcak kahve hazırlamayı mümkün kıl­dığı yeni kahve makinesi LatteGo 5500 serisini tanıtıldı. Philips’in festivaldeki etkinliklerinde, yemek kitabı yazarı, pasta şefi Natali Yar­can, 20 çeşit kahveye en çok yakı­şacak 20 eşlikçiyi takdim ederken, yazar ve yeme&içme uzmanı Le­von Bağış’ın katlımıyla kahvenin tarihteki yolculuğu, kahve türleri ve pişirme yöntemleri konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.