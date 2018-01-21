Küçük ev aletlerinde adet azaldı, ciro arttı

21 Ocak 2018

Arzum Üst Yöneticisi Mete Zadil, küçük ev aletleri pazarının geçen yılın 10 ayında Türkiye'de 1 milyar dolar, globalde ise 61 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğini belirterek, "Pazar adetsel olarak yüzde 5,3 küçülürken, ciro bazında yüzde 8,6 büyüdü. Pazarın, 2018 yılında da ciro olarak yüzde 10 büyüyeceği tahmin ediliyor." dedi.

Geçen yılı değerlendiren ve 2018 hedeflerini paylaşan Zadil, Türkiye ekonomisinin geçen yıl güçlü bir büyüme hikayesi yazdığını ifade etti.

Zadil, bu yıl da büyümenin güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini aktararak, "Hükümetin orta vade planında büyüme beklentisi yüzde 5,5 civarında. Biz de büyümenin yüzde 5'in üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımının artmasının, Türkiye ekonomisine çok önemli bir katma değer sağlayacağı inancındayız." diye konuştu.

Küçük ev aletleri pazarının geçen yılın 10 ayında Türkiye'de 1 milyar dolar, globalde ise 61 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiği bilgisini veren Zadil, şunları kaydetti:

"Geçen yılın 10 ayına ilişkin sonuçlara göre, küçük ev aletleri pazarı adetsel yüzde 5,3 küçülürken, cirosal yüzde 8,6 büyüdü. Pazarın, 2018 yılında da ciro olarak yüzde 10 büyüyeceği tahmin ediliyor. 2017 senesi bizim için de iyi bir yıl oldu. Ciro olarak 2017'yi bir önceki yıla oranla yüzde 22 dolayında artışla kapatıyoruz. Hem ciro hem pazar payı hem de karlılık anlamında 2017'yi Arzum'un tarihindeki en iyi yıl olarak kapattık. Arzum olarak 2018'de de fark yaratmaya devam edeceğiz. Kadınların yine gönlünü fethedecek renk serisi sürprizlerimiz olacak. Bununla birlikte 2001 yılında küçük ev aletleri sektöründe bir ilk olarak başlattığımız 3 yıl garanti uygulamasını 2018 itibarıyla 3+1'e çıkarıyoruz."

"Başarımızı ödüllerle taçlandırdık"

Mete Zadil, Ar-Ge ve inovasyon alanında yatırımlara devam edeceklerini vurgulayarak, "Arzum'un yeni yüzünde çok seslilik, değişik yüzler ve deneyimler var. Bu karmayı iyi şekilde harmanlayarak daha da enteresan ve sektörde fark yaratan noktaları çıkarmayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'deki perakende pazarının Avrupa'dan farklı olduğuna işaret eden Zadil, "Bizim tüketicimizin kendi sevdiği özgün yerler ve alışveriş deneyimleri var. Yöresel olarak değişiklik gösteriyor. Arzum olarak 30 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracat yaptığımız pazarlardaki kültürlere ve müşteri kullanımlarına göre farklılıkları yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arzum Üst Yöneticisi Mete Zadil, 2017'nin, başarılarını ödüllerle taçlandırdıkları başarılı bir yıl olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Mutfak ve saç bakım kategorisinde en çok tercih edilen marka olarak birinci olduk. Tüketici değerlendirmeleriyle Türkiye'nin en cool küçük ev aleti markası, renkleri en beğenilen marka gibi başarılı sonuçlara ulaştık. Üst üstte 6 defa 'Türkiye'nin En Süper Markası' olduk. Kadın kullanıcılarımıza seslendiğimiz 'Sen dokunursun değişir dünya' mottosuyla tasarladığımız ürünlerle yerel ve uluslararası 18 tasarım ödülüne layık görüldük. Son olarak Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG'in bu yılki değerlendirmesinde 'İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü' kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak birinci olduk. 2018'de de hem yeni ürünler hem de ödüllü tasarımlar ve inovasyon ile müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA