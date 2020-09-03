'Küçük İşletmem İçin' projesiyle 8 milyon TL ürün ve servis desteği

03 Eylül 2020

Metro Türkiye’nin koronavirüs salgınından etkilenen yeme-içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek üzere 29 Nisan’da başlattığı “Küçük İşletmem İçin” projesiyle üç ayda 8 milyon TL’lik ürün ve hizmet desteği toplandı. Eylül’ün ikinci haftası itibarıyla tamamlanması planlanan tüm ürün ve hizmet teslimatlarıyla birlikte, 10 bin sektör emekçisi istihdamının korunmasına ve 3 milyar TL’lik yerel ekonominin canlandırılmasına katkı sağlanacak.

Bin 500 işletmeye ürün ve hizmet desteği

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Meto Türkiye'nin 500 işletmeye ürün bağışı yaparak Gıda Kurtarma Derneği ve Dude Table iş birliğinde başlattığı proje, ana partner Coca-Cola ile birlikte Unilever Food Solutions, Pepsico, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Altınmarka, Reis Gıda, Dimes Türkiye, Upfield, Bursa Pazarı, Hekimoğlu Un, Dardanel ve Mikro Yazılım’ın da destekleriyle bir iyilik hareketine dönüştüğüne dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya ve Kayseri gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 4 bin 500’e yakın işletmenin başvurduğu “Küçük İşletmem İçin” projesi kapsamında başvuru şartlarını karşılayan toplam bin 500 işletme, 5 biner TL değerinde ürün ve hizmet desteği almaya hak kazandı. Faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan küçük işletmeler, “Mutfağa Dönüş” sürecinde kendi bütçelerini kira bedeli, fatura giderleri, personel ödemesi gibi diğer harcamalara yönlendirebilme imkânı bulacak.

En yoğun talep İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Konya’dan

Açıklamaya göre, "Küçük İşletmem İçin" projesine en çok talep İstanbul’dan gelirken, başvuruların yoğun şekilde yapıldığı diğer şehirler Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri ve Antalya oldu. 4 bin 500’e yakın başvurunun yapıldığı proje kapsamında İstanbul’da 506, Ankara’da 100, Bursa’da 77, İzmir’de 99 olmak üzere 55 farklı şehirdeki 1500 işletmeye destek sağlandı.

Ürün ve servis olmak üzere iki ayrı kategoride sunulan ve servis kategorisinde iki markanın altı farklı hizmetle, ürün kategorisinde ise 22 firmadan 44 markanın 122 farklı ürünle işletmelere destek verdiği projede işletmeler tarafından en çok talep edilen ürün grupları temel gıda, yağ, deterjan ve içecekler oldu.

“Ülke genelinde 10 bin sektör emekçisinin işlerinin devamlılığına katkı sağladık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, projeyle birlikte, pandemi döneminde zor bir süreçten geçen küçük işletmelere katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Metro Türkiye olarak iş ortaklarıyla el ele vererek #kücükisletmemicin hareketini başlattıklarını aktaran Minialai, şunları kaydetti:

"Bu proje ile yeme-içme sektöründeki küçük işletmelerin bulundukları zor durum ile ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı amaçladık ve yardıma hazır kurumlarla yardıma ihtiyaç duyan işletmeleri ortak bir platformda buluşturduk. 1 Haziran itibarıyla başlayan ‘Mutfağa Dönüş’ sürecine daha güçlü adapte olmalarına yardımcı olduk. Projeye destek veren markalarla birlikte, hem 10 bin sektör emekçisinin işlerinin devamlılığına hem de yerel ekonominin canlandırılmasına katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.”

Küçük işletmelerin değerini ve önemini tüm topluma bir kez daha göstermek için projeden destek alan tüm işletmelere “Nerede Kalmıştık” temalı etiketler oluşturduklarını anlatan Minialai, “İşletmelerden bu stickerları iş yerlerindeki görünür kısımlara yapıştırmalarını rica ediyoruz. Herkes, mahallesindeki küçük işletmeleri ziyaret ederek bu zorlu dönemde onlara destek verebilir. Küçük gibi görünen bireysel katkılarımız yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Bu doğrultuda, projemizin bir iyilik hareketine dönmesine destek olan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

“Proje bizim için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu”

Projeden destek almaya hak kazanan Cafe Limola İşletme Kurucusu Serdar Aygüler ise "Pandemi, biz küçük işletmeler için son derece zor bir dönem oldu. Metro Türkiye’nin böyle anlamlı bir hareketi hayata geçirmesi ve diğer markaların da desteği, arkamızda güç hissetmemizi sağladı ve bu zor günleri geçirmek için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Restoranımı kurduğum ilk günden bu yana benim için bir alışveriş noktası olan Metro’nun böyle bir zamanda maddi-manevi olarak işletmemin yanında olması benim için son derece kıymetli. Küçük İşletmem İçin projesiyle, uzun süre içerisinde kullanabileceğim ürünü elde etmiş oldum. Bu vesileyle, Metro Türkiye’ye, proje ortaklarına ve destekçilere bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.