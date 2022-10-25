Küçükoğlu Holding, IZB Wolfsburg’da göz doldurdu

DÜNYA - Bu yıl 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 9. IZB Wolfsburg Otomobil Tedarikçileri Fuarı, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yüzlerce tedarikçi firmaya ev sahipliği yaptı. 30’un üzerinde ülkeden 800’ü aşkın firmanın stant açtığı fuarda, Türkiye’den 10 firma Milli Katılım aracılığı ile 9 firma ise bireysel olarak yer aldı. Almanya’nın dünyaca ünlü otomobil markası Volkswagen firmasının merkezi konumundaki IZB Wolfsburg Otomobil Tedarikçileri Fuarı’na Küçükoğlu Holding, Slovenya’nın Koper kentinde üretim yapan Ak Automotive ve Bursa ile Kocaeli’ndeki fabrikalarında üretim yapan Toksan firmaları ile bireysel katılımcı olarak iştirak etti.

“Yeni ürünler geliştiriyoruz”

Fuara ilişkin bilgi veren Küçükoğlu Holding Satış Müdürü Selin Tetik Üretmen, fuarda özellikle elektrikli ve yeni nesil araçlar için geliştirilen elektronik akşamlardan oluşan ürünlerin ön plana çıktığını söyledi. Küçükoğlu Holding’in 2030 vizyonu çerçevesinde gelişmiş teknolojiler kullanarak yeni ürünler geliştirdiklerini vurgulayan Üretmen, “Küresel ve Lider Tedarikçi olma hedefiyle AR-GE çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın en önemli tedarikçi fuarlarından biri olan IZB Wolfsburg fuarında da, başta premium araçlar olmak üzere otomotiv ana sektörü için ürettiğimiz darbe sönümleyiciler, fren pedalları, el freni, menteşeler gibi mekanizma parçaları ve şekillendirilmiş sac parçalardan oluşan ürünlerimizi vitrine çıkardık. Fuara otomotiv ana sanayii firmaları temsilcilerinin yoğun ilgi göstermesi, bizim için çok değerli bir deneyim oldu. Düzenlenen fuarın, katılım sağladığımız her iki şirketimiz açısından da yeni pazar bağlantılarına imkân sağlayacağına inanıyoruz. Fuarda ayrıca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerindeki tedarikçi firmaları da gözlemleme şansımız oldu” dedi. Selin Tetik Üretmen, fuara katılan Türk firmalarının elektrik aksamları, fren sistemleri ve akışkan transfer sistemi alanlarındaki ürünleriyle ilgi gördüğünü değindi.