Küçükoğlu Holding’den 106 öğrenciye staj ve iş imkanı

26 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Küçükoğlu Holding, fuarda görüşme sağladığı 106 öğrenci ve yeni mezuna staj ve iş imkânı sağlamayı planlıyor. Ekonomik yaşamdan sosyal yaşama, eğitimden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda hayatı yeniden şekillendiren koronavirüs salgını, üniversitelerin öğrenciler ve yeni mezunlarını şirketlerle buluşturmak için gerçekleştirdiği kariyer günleri etkinliğini de dijital ortama taşıdı. Daha önce reel ortamda öğrencilerle şirket yetkililerini yüz yüze buluşturan Boğaziçi Üniversitesi, salgın nedeniyle kariyer günleri etkinliğini bu yıl dijital olarak gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi’nin Dijital Kariyer Fuarı’na katılan şirketler arasında Küçükoğlu Holding de yer aldı. Fuara ilişkin bilgi veren Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Müdürü Nebahat Gügercin, öğrencilere ve yeni mezunlara staj ve iş imkânı sunmak, Küçükoğlu Holding şirketlerinin üniversite öğrencilerine ve mezunlarına ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla fuara katıldıklarını söyledi. Dijital Kariyer Fuarı ile öğrenciler ve yeni mezunlarla lobi ve şirket odalarında çevrimiçi görüşme imkânı bulduklarını belirten Nebahat Gügercin, kariyer günleri fuarlarının, öğrencilere ve mezunlara kariyer planlama, iş dünyasını yakından tanıma, staj yapma ve iş bulma fırsatı sunarken, şirketlere de açık pozisyonlarına kalifiye eleman sağlama imkânı verdiğini kaydetti. Fuarın, öğrenciler ve yeni mezunlar ile şirketler arasında sağlıklı bir köprü oluşturduğunu belirten Gügercin, “Salgın nedeniyle bu yıl dijital ortamda yapılan fuarda çevrimiçi stantlarda 106 öğrenci ve yeni mezunla görüşme imkânı bulduk. Görüştüğümüz öğrenci ve yeni mezunlara iş ve staj imkânı sağlamak için çalışma yürüteceğiz. İş dünyasının gelecekteki çalışanlarını, yöneticilerini bu gençler oluşturacak” dedi.