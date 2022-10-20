Küçükoğlu Holding’den eğitim için işbirliği protokolü

DÜNYA - Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolleri kapsamında gerçekleştirilen törene Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Başkanı Yahya Erçetin katıldı. Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçükoğlu Holding tarafından imzalanan protokol ile; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesindeki alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç Mesleki eğitimin nitelikli iş gücü ve istihdam kapsamında birçok firma ile iş birliği protokolü imzalandığını, bu kapsamda istihdama yeni katılan ve istihdam sürecinde olup mesleki eğitim belgesi olmayan çalışanların Ustalık Telafi programı ile mesleki eğitimlerini tamamladıklarını ifade etti.

Otomotiv endüstrisinin önemli markalarına hizmet veren Küçükoğlu Holding bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Holding; Toksan Otomotiv, Ak-Pres Metal ve Akteknik Kalıp olmak üzere 3 fabrikada faaliyet gösteriyor.