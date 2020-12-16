Küçükoğlu Holding’den tersine mentörlük projesi

Küçükoğlu Holding, yeni nesil çalışanları ile bünyesinde uzun yıllar çalışan deneyimli kadrosunu bir araya getirmeyi planlarken, Küçükoğlu Akademi ile de hem kendi çalışanlarının gelişimini hem de iş dünyasının gelişimini sağlamayı amaçlıyor. Öte yandan, uzun yıllardır bünyelerinde çalışan deneyimli iş gücü ile yeni nesil iş gücünü bir araya getirerek, dinamik bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen şirket, tersine mentörlük projesini de başlatmaya hazırlanıyor. Küçükoğlu Holding, tersine mentörlük ile iş gücündeki deneyimi maksimum kullanmayı planlıyor.

“Hedefimiz mutlu çalışanlar” vizyonu ile holding bünyesindeki altı şirkette de fırsat eşitliği, insana saygı, eşitlikçi ve yenilikçi bir yaklaşım sergilediklerini aktaran Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin, faaliyet gösterdikleri alanlarda en nitelikli insan gücünün kendilerini tercih etmesini amaçladıklarını söyledi. Öte yandan, çalışanlarının eğitimi ve gelişimi için yeni projeler de geliştirdiklerinden bahseden Erçetin, “Eğitimi ve gelişimi sürdürülebilir başarının temeli olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla, tüm çalışanlarımızın ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi yapmalarını teşvik ediyoruz. Pandemi döneminde eğitimlerimizi online sürdürdük. Bu süreçte finans, liderlik, satış- pazarlama, kişisel gelişim ve teknik konularda eğitimler verdik. Kurum Kültürü oluşturma çalışmaları yapıyoruz, çok yakında ‘Tersine Mentörlük’ çalışmalarına başlıyoruz.” dedi.

Akademi ile iş dünyasının gelişimine katkı sunacak

Küçükoğlu Akademi kurmaya da hazırlandıklarını söyleyen Yahya Erçetin, bu sayede çalışanlarının yanı sıra iş dünyasının da gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Erçetin, “Holdingimiz bünyesinde herkes takımın bir parçasıdır ve kıdem yılı ortalamamız 12’dir. Çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Fırsat eşitliğinin sunulduğu, insana saygılı, eşitlikçi ve yenilikçilik bir iş ortamı yaratarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlere değer katıyoruz. İnsan kaynakları politikalarımızın amacı, çalışanlarımızın kendilerini bu ailenin birer ferdi gibi hissetmeleri, tüm potansiyellerini kullanarak ortak amaçlarımıza ulaşacak şekilde çalışmalarıdır. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, en nitelikli insan gücünün bizi tercih etmesini istiyoruz. İyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, enerjik, yaptığı her çalışmayla değer yaratan, vizyon sahibi kişilerden oluşan büyük bir aileyiz. Uzman profesyonellerin yanı sıra, iş yaşamına yeni başlayan iyi eğitimli ve öğrenmeye açık gençlere de kariyer fırsatları sunuyoruz. Ekip ruhunu güçlendirmek ve kurum aidiyetini yükseltmek için bir dizi etkinlik yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

10 ülkeye ihracatı var

İbrahim Küçükoğlu tarafından 1985 yılında temelleri atılan Küçükoğlu Holding, otomotiv, perakende ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Koper/Slovenya’daki toplam 90 bin metrekarelik tesislerinde yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Küçükoğlu Holding, otomotivin yanı sıra, perakende, inşaat ve sigorta sektörlerinde de faaliyetlerini sürdürüyor. Toksan, Ak-Pres, Akteknik, Ak Automotive’de üretilen parçalar, başta Aston Martin, Lamborghini, Porche, Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Honda, Renault, Fiat olmak üzere çok sayıda otomotiv markasının otomobillerinde kullanılırken, 10’un üzerinde ülkeye de ihracat yapılıyor. Toyota Plaza Aktoy ve Aktoy Sigorta ile perakende, Nobi İnşaat ile inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

En iyi işveren ödülü aldı

Holding şirketlerinden Toyota Plaza Aktoy, Great Place To Work’un bu yıl Türkiye’de sekizincisini düzenlediği, “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” araştırmasında, “Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020” ödülünü aldı.