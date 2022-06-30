Küçükoğlu Holding’in 2050 hedefi ‘sıfır’ karbon

Küçükoğlu Holding Sistem ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Çağrı Çeşmeci, yaptığı açıklamada yayınladıkları Sürdürülebilirlik raporu hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşırken, ‘Değer Katar’ mottosuyla yola çıktıklarını ve ‘geleceğe değer’, insana değer’ ve 'sektöre değer’ alanlarında çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çevre ve enerji konularında yürüttükleri çalışmalarla Birleşmiş Milletler’in ‘Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Projesi’ni benimsediklerini vurgulayan Çeşmeci, işletmelerin kurumsal yatırımcılar aracılığıyla raporlama yapmasını teşvik eden en yaygın çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’ni (CDP) bilimsel tabanlı hedeflerle desteklediklerini ifade etti.

Çevre ve enerji alanındaki çalışmaların sürdürülebilir kalkınmanın en önemli parçası olduğuna dikkat çeken Çağrı Çeşmeci, Küçükoğlu Holding’in çevre dostu binalar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin artırılması konusunda yaptığı yatırımlarla 2050 yılında 0 (sıfır) emisyon hedeflediğinin altını çizdi. Türkiye’nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması’na göre küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecede tutulmasını öngörüldüğünü hatırlatan Çağrı Çeşmeci, Küçükoğlu Holding’in bu hedefe yönelik çalışmalarını şöyle özetledi:

“Holdingimizin bünyesindeki şirketlerimizde enerji verimliliği ve temiz çevre özelliklerine sahip LEED GOLD sertifikalı Yeşil Bina standartlarını temel alan yapılar oluşturduk. 2023 yılında Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) faaliyete geçecek 3 üretim tesisimizde LEED GOLD standartlarına uygun tasarımlar oluşturduk. Bu konuda toplumsal farkındalık yaratacağına inandığımız Enerji Okulu ve Temiz Enerji EKO Parkı kurma çalışmaları başlattık. Holdingimiz bünyesindeki işletmelerde ise gelecek nesiller için uzman ekiplerimiz çevre ve enerji verimliliği eğitimleri veriyor.”

Büyüme hedefi ve Ar-Ge merkezi

Çağrı Çeşmeci, istihdam ettikleri çalışan sayısının yaklaşık 1260 olduğunu da belirtti. Küçükoğlu Holding’in Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme kapsamında müşterileri ve tedarikçileriyle işbirliği içinde 2020 ve 2021 büyüme hedeflerini yakaladığını belirten Çeşmeci, 2025 yılı hedefleri için de emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Büyüme hedefleri için yapılan stratejik çalışmaların, dünyanın en prestijli ödüllerini veren Stevie® Awards programında; ikisi altın, biri gümüş ve ikisi bronz olmak üzere 5 ödül birden getirdiğini belirten Çağrı Çeşmeci, holding şirketlerinden Toksan ve Ak-Pres’in Turquality Marka destek programına dâhil olarak, stratejik planlama ve büyüme hedeflerini desteklediklerinin altını çizdi.

Teknoloji alanında gelinen noktayı ve yatırımlarla ilgili bilgiler de aktaran Çağrı Çeşmeci, 2021 yılında Ar- Ge Stratejik yol haritası oluşturduklarını, dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a yönelik yatırımlar yapıldığını ifade ederek, TOKSAN, Ak-Pres ve Slovenya’daki Ak Automotive fabrikalarında toplam 3 lokasyonda AR-GE merkezine sahip olan Küçükoğlu Holding’in otomobil üreticileriyle tasarım geliştirme ortaklığı yapmayı ve tasarladıkları ürünlerle karbon ayak izini küçülterek müşterilerinin beklentilerini karşılamak istediklerini vurguladı.

İş güvenliği eğitimleri 3 katına çıkartıldı

Çağrı Çeşmeci, sürdürülebilirlik raporunda bilgi güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgiler paylaşırken, Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sertifikasına(TISAX) sahip Küçükoğlu Holding’in, müşterilerinin ve paydaşlarının bilgi güvenliğini ön planda tuttuğunu söyledi. Küçükoğlu Holding’in ‘2050 sürdürülebilirlik’ vizyonu çerçevesinde ‘İnsana Değer’ yaklaşımıyla ulusal ve bölgesel çevre ve iklim koruma eğitimleri yapıldığını kaydeden Çeşmeci, “2021 yılında tüm tesislerimizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimlerini 3 kat artırdık. Çalışan başına ortalama 10 saatlik eğitimler sonucunda işletmelerimizdeki kaza sıklık oranını çok aşağılara çektik. Ak-Pres Hendek fabrikamızın, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen British Safety Council tarafından verilen Uluslararası İş Güvenliği Ödüllerinde ‘liyakat’ ödülü alması, bu konudaki çalışmalarımızın önemli bir göstergesi” dedi.

Güvenirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu çerçevesinde de değer katan çalışmalara imza attıklarını ifade eden Çağrı Çeşmeci, Toyota Plaza Aktoy ve Toksan şirketlerinin 3 yıldır üst üste ‘Great Place to Work’ (En İyi İşyeri) ödülünü almaya hak kazandığını hatırlattı.

Çağrı Çeşmeci, Küçükoğlu Holding’in cinsiyet eşitliğiyle ilgili de başarılı çalışmalar yürüttüğünü de vurguladı. İş yaptıkları tüm sektörlerde kadın istihdamını artırmak ve iş hayatında kadının rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını belirten Çeşmeci, Küçükoğlu Holding’in tüm şirketlerinde karar mekanizmalarında yer alan kadın istihdam oranının yüzde 26 olduğunu, bu oranı 2030 yılına kadar yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.