Küçükoğlu, Kalıpçılık Zirvesi’nin altın sponsoru oldu

18 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Gebze’de Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) gerçekleştirilecek zirvede; kalıpçılık sektöründeki dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler sektör bileşenlerine aktarılacak. Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin de masaya yatırılacağı zirvede, Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan da sektör öngörülerini anlatacağı bir sunum gerçekleştirecek.

Kalıp sektörünün sanayileşmenin temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, sektörün Türkiye’de özellikle son 20 yıl içinde büyük bir gelişim gösterdiğini ve kalıpçılık sektörünün başta otomotiv olmak üzere pek çok sektör için önem taşıdığını dile getirdi.

Dünyada üretilen kalıpların yaklaşık yüzde 70’inin otomotiv sektöründe kullanıldığını vurgulayan Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv sanayisinde yapılan yeni yatırımların kalıp ihtiyacını arttırdığına dikkat çekerek, Türkiye’de kalıp sektörünün önü açık olduğunu söyledi. UKUB’un sektörün gelişmesi için yaptığı çalışmaları anlamlı bulduklarını ifade eden Oğuzhan Küçükoğlu, “UKUB’un sektörün gelişmesi için yaptığı çalışmaları desteklemek gerektiği düşüncesi ile bu yıl düzenlenen zirvenin altın sponsoru olduk. Holdingimizin 2025 Staretejik Planı çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlere destek olmak öncelikli hedeflerimizdendir” dedi.