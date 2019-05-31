Küçükoğlu, Slovenya’da üretime başladı

31 Mayıs 2019

Otomotiv yan sanayinde iç pazarda güçlü bir konumda bulunan Küçükoğlu Holding, 2025 stratejik planı çerçevesindeki yatırımlarla globalde büyümeye odaklandı. 2018 yılının son çeyreğinde Slovenya’nın Koper şehrindeki Cimos Kinamatics şirketini satın aldıklarını aktaran Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, Ak Automotive adıyla üretime başladıklarını belirtti.

Yaptıkları yatırımla bir yandan premium araçlar için de üretim yaptıklarını vurgulayan Küçükoğlu, “Diğer yandan Avrupa’de gelişmiş ülkelere daha kolay satış yapabilecek organizasyon gücüne kavuştuk” diye konuştu.

Holdinglerinin ilk şirketi olan Toksan Otomotiv’in kısa bir süre önce Turquality Marka destek Programı’na kabul edildiğini belirten Oğuzhan Küçükoğlu, kısa ve orta vadede Toksan’ın global bir marka olması için gerekli adımları atarak, dünyanın en büyük menteşe üreticisi konumuna gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

Küçükoğlu, ayrıca firmanın Türkiye’nin ilk 300 şirketi arasında yer almasını da amaçladıklarını vurguladı. Holding olarak bir sonraki hedeflerinin En İyi İşverenler Ödülü (Great Place To Work) programına katılmak olduğunu ifade eden Küçükoğlu, bu ödülün küresel ölçekte en prestijli ödüllerden biri olduğunu söyledi.

Küçükoğlu, bu sayede insan kaynakları süreci çıtalarını daha da yükseltip, verimli bir çalışma ortamı yaratacaklarını ve Küçükoğlu Holding şirketlerinin kurum kültürünü eğlenceli, itibarlı, tüm çalışanlara değer katan şirketler haline dönüştüreceklerini vurguladı.

“İstanbul’da açtığımız plazayla farklı bir kulvara girdik”

Holding şirketlerinden Toksan Otomotiv’in 1985 yılında İstanbul’da kurulduğunu hatırlatan Oğuzhan Küçükoğlu, firmanın Bursa ve Kocaeli’deki iki fabrikada global markalara üretim yaptığını söyledi.

Küçükoğlu, 1990 yılında yine İstanbul’da kurulan Ak Pres Otomotiv AŞ’nin de halen Bursa ve Adapazarı’ndaki 2 fabrikada üretime devam ettiğini ifade etti. 2016 yılında bünyelerindeki kalıp imalatı yapılan atölyeyi Akteknik Kalıp İmalat AŞ adı ile bağımsız bir şirket haline getirdiklerini belirten Oğuzhan Küçükoğlu, bu şirketin de ihracat odaklı iyi bir ivme ile üretime devam ettiğine vurgu yaptı.

Küresel otomotiv şirketleriyle çalıştıklarından bahseden Küçükoğlu, faaliyetlerini, riskleri daha iyi yönetebilmek, çevresel ve sosyal anlamdaki sorumluluklarını yerine getirebilmek için ‘sürdürülebilirlik’ stratejisi ile yürüttüklerini söyledi.

2018 yılında İstanbul Avcılar’da hizmete açtıkları Toyota Aktoy Plaza ile sektörün farklı bir kulvarına adım attıkları söyleyen Küçükoğlu, 11 bin 500 metrekarelik alanda Toyota ve Lexus marka sıfır araç satışı, her marka ikinci el araç alış ve satışı, servis, yedek parça, kasko, trafik sigortası ile her çeşit poliçe satışı yaptıklarını belirtti.

Tüm yatırımlarını 2025 stratejik planı çerçevesinde yapıyor

Tüm yatırımlarını aralarında akademisyenlerinde bulunduğu uzman bir kadro ile 2025 stratejik planı çerçevesinde hazırladıkların ifade eden Küçükoğlu, “Yüzde 100 yerli sermayeli kuruluş olarak global pazarda yerimizi perçinlemek için sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda planlı bir çalışma yürütüyoruz. Bir yandan yüksek katma değerli üretim modellerini geliştirip uyguluyor. Diğer yandan dünyanın güçlü şirketleri ile zorlu bir rekabet yürütüyoruz. Kurum içi inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasına, bilgi birikimine ve kazanılmış tecrübelerin geliştirilmesine önem veriyoruz. Tüm şirketlerimizde Endüstri 4.0’a uygun iş süreçleri geliştiriyoruz. Bir yandan teknoloji ve otomasyona yatırım yaparken, diğer yandan da kurum içi ve dışı eğitim faaliyetlerimiz ile insan kaynaklarımızı geliştirmeye önem veriyoruz. Sürekli iyiye doğru olan yolculumuzda 35 yıla yaklaşan tecrübelerimiz, gelişime açık oluşumuz ve önem verdiğimiz insan kaynaklarımıza güveniyoruz” diye konuştu.

İbrahim Küçükoğlu tarafından 1985 yılında İstanbul’da temelleri atılan Küçükoğlu Holding, günümüzde İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı’nın yanı sıra Slovenya’nın Koper şehrinde de üretim yapıyor. Toplam çalışan sayısı bin 500’e ulaşan Küçükoğlu Holding şirketleri; soğuk şekillendirilmiş sac parçaları ile kaput ve bagaj menteşeleri imalatı, imal edilen parçaların kaynak birleştirme montaj operasyonları, kalıp imalatı yapıyor. Buna ilave olarak sıfır ve ikinci el araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri veriliyor ve muhtelif sigorta poliçeleri satışı yapılıyor. Holding bünyesinde 2002 yılında kurulan Ar-Ge Merkezi ise, holding şirketlerinin yanı sıra, talep eden kurum ve kuruluşlar için de hizmet veriyor. Merkezde ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı iş birliği ile projeler de hazırlanıyor.