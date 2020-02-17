Küçükoğlu, VW ve Mercedes için Slovenya’da robotik hat kuracak

17 Şubat 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Yeni projelerde Toyota, Renault-Nissan ve Volkswagen (VW) grubunun öne çıktığını ifade eden Küçükoğlu, ayrıca, Ak-Pres olarak da Mercedes’in tedarikçisi konumuna geçtiklerini açıkladı. Küçükoğlu, “Mercedes yeni yüzde 100 elektrikli, tamamen alüminyum gövdeli otomobilin de kapı içi parçalarını bize nomine etti. Skoda ve VW’nin ortak bir platform projesini Slovenya fabrikası olarak aldık. 2020 ve 2021’de altı adet pres makine ve 40 adet robot yatırımı gerçekleştireceğiz. 30 robot Slovenya fabrikasına kurulacak. Slovenya fabrikasını Mercedes ve VW’nin projeleri için robotik hat ile donatacağız” dedi.

VW’nin Manisa fabrikasına da çalışacak

VW’nin Türkiye yatırımı gerçekleşirse, Türkiye fabrikalarında da bu proje için çalışacaklarını vurgulayan Küçükoğlu, “Ayrıca ana müşterimiz olan Toyota’nın yeni Yaris ve CHR projelerine çalışacağız” dedi. Toyota ve Renault projeleri için de Bursa fabrikasına robot hattı kuracaklarını açıklayan Küçükoğlu, “Daha fazla büyümek için TEKNOSAB’ı bekliyoruz. Ak-Pres, Toksan ve Akteknik olarak Bursa’da ayrı lokasyonlardaki fabrikalarımızı aynı alanda konuşlandıracağız. Toplamda 110 bin metrekarelik alanda üç fabrika yatırımı gerçekleştireceğiz. İnşaat izinlerinin 2020’de çıkması halinde fabrikaları 2022’de devreye almayı planlıyoruz. Bu sayede enerji ve lojistikte kayda değer tasarruf sağlayacağımızı öngörüyoruz. Üç fabrikanın inşaat yatırımının 10 milyon dolarlık bir bütçe ile gerçekleşmesini planlıyoruz” diye konuştu.

2025’te 400 milyon euro ciro hedefliyor

Küçükoğlu Holding olarak, 2019’u 110 milyon euroluk ciro ile kapattıklarından söz eden Küçükoğlu, yeni projelerle ciroda sıçrama beklediklerini vurguladı. Küçükoğlu, 2025 yılı için 400 milyon euro ciro hedeflediklerini söyledi. Yüzde 85 ihracata çalışan Küçükoğlu Holding'in, yeni hedef pazarları ise Çin, Hindistan ve Macaristan olacak.

Ak-Pres de Ar-Ge merkezi olacak

Küçükoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Toksan, Türkiye’de ilk 100 Ar-Ge merkezinden birini kurmuştu. Küçükoğlu, Ak-Pres olarak da Adapazarı’da Ar-Ge merkezi başvurusunda bulunduklarını belirtti. Toksan’ın 2019 yılı Nisan ayında Turquality Marka Destek Programına kabul edildiğini anımsatan Küçükoğlu, Ak-Pres’in de geçtiğimiz hafta kabul edildiğini açıkladı.

“Dönüşüme ayak uyduramayan yolda kalacak!”

Yeni nesil elektrikli ve otonom araçlara uyum sağlamayan yan sanayi firmalarını gelecekte bekleyen risklere değinen Küçükoğlu, “Hâlihazırda yaptığımız pek çok ürünü gelecekte üretemeyeceğiz. Bu yaklaşık iki proje daha, yani 10 yıl kadar sürecek. 10 yıl sonra birçok noktada dönüşüm başlar. Bugün ürettiğimiz ürünlerin yeni nesillerini, yeni jenerasyonlarını üretemezsek veya çıkan bu ürünlerin yerine başka bir ürün koymazsak, ciromuzu kaybedeceğiz. Dönüşüme ayak uyduramayan yolda kalacak” dedi.