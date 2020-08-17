Kula Yağ, 'İkinci 500'de 93 basamak birden yükseldi

17 Ağustos 2020

Kula Yağ ve Emek Yem, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” listesinde 467 milyon 195 bin 40 TL üretimden net satış ile 17'nci sırada yer aldı. “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018” listesinde 100’üncü sırada yer alan, şirket bu yıl ki listede 93 sıra birden yükseldi.

Konuya ilgili şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Kula, şunları kaydetti: “Kökleri Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan kalkınma hamlesine kadar uzanan Kula Yağ ve Emek Yem olarak bu başarımızı ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden yaptığımız üretime, tecrübemize ve çok çalışmamıza bağlıyoruz. 1968’den bu yana hiç ara vermeden üretimine devam ettiğimiz sıvı yağda günlük 100 ton üretim kapasitesine sahibiz. Emek Yem olarak Marmara’da lider, Ege ve Akdeniz’de ise bilinen, aranan ve tercih edilen bir markayız. Ocak ayında devreye aldığımız İzmir fabrikası ile yıl sonunda toplamda 360 bin ton büyükbaş ve küçükbaş yem satışını hedefliyoruz. Hedefimiz ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilmek ve istihdam sağlamak. Bu çerçevede kendimizi sürekli geliştirmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl hedefimiz ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında olmak.”