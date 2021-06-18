Külça Çelik Kapı, 2020’de 2,5 milyon dolar ciro yaptı

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Yaklaşık 30 yıldır çelik kapı sektöründe faaliyet gösteren Külça Çelik Kapı, 2020 yılını 2 milyon 500 bin dolar ciro ile kapattı. Sürekli iyileştirme ve yenilik odaklı Ar-Ge yatırımlarını sürdüren Külça, 2021 yılında da yüzde 10’luk bir ciro artışı hedefliyor. Külça Çelik Kapı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tanç, 30 yıllık tecrübelerini, sürekli iyileştirme, verimlilik ve yenilik odaklı Ar-Ge politikasıyla birleştirdiklerini paylaşarak, 2021 yılını yüzde 10 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Şu anda Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri’ne düzenli ihracatları olduğunu aktaran Tanç, “2020 yılında ciromuzun yüzde 75’ini ihracat oluşturdu. Bu yıl sonuna kadar ihracatın ciro içindeki payında da yüzde 5 gibi bir artış bekliyoruz” dedi.

‘Yüksek verimli Roll Form üretim hattımız var’



Tanç, “Firmamız vizyonu gereği sürekli iyileştirme ve yenilik odaklı bir Ar-Ge politikası izliyor. Bunun meyvesi olarak da rakiplerimizin sahip olmadığı, verimliliği yüksek Roll Form üretim hattına sahibiz. Yeni yatırımlarla teknolojiyi yakından takip ederek büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Yaklaşık 200 bin dolarlık bir yatırımla yakın zamanda Çatı GES yatırımı yaptıklarını da paylaşan Tanç, üretimde kullandıkları enerjiyi güneşten sağlayarak hem kendi enerjilerini üreteceklerini hem de ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaklarını kaydetti. Tanç, şirketin sürdürülebilir büyümesini agresif bir finansal büyüme olarak değil, aynı zamanda tüm paydaşlar ve çevreye de uyumlu bir büyüme modeli olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Sektörel değerlendirmelerde de bulunan Tanç, “Maalesef belli kalite standardına göre üretim yapılan bir sektör değiliz. Bu durum da hem ulusal hem de uluslararası pazarda haksız rekabete sebep oluyor. Bunun önüne geçebilmek için firma olarak gerekli mercilerle sürekli temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.