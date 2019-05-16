Külça Çelik Kapı, oda kapılarını üretecek

16 Mayıs 2019

Kayseri OSB’de faaliyet gösteren Külça Çelik Kapı, Ar-Ge çalışmaları ve ürün çeşitliliği ile pazardaki konumunu güçlendirdi. Kayseri Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi’nde 400 metrekare kapalı alanda 1992 yılında üretime başlayan firma, yıllık 15 bin adet kapı üretim kapasitesine ulaştı. Halihazırda çelik kapıları üreten firma, kısa vadede ürün gamına iç oda kapılarını da eklemeyi planlıyor.

Bayilik sistemi ile ürünlerini yurt geneline ulaştırdıklarını söyleyen Külça Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Külahcıoğlu, “Kapılarda ekstra güvenlik sağlayan ‘tırnaklı sistemi’ geliştirerek, Türk Patent Enstitüsü’nden patentini aldık. Tırnaklı sistem sadece firmamız tarafından üretiliyor. Çelik kapı pazarında klasik, panel görünümlü, tam kaplamalı lüks ürünlerin yanı sıra patenti ve isim hakkı bize ait ‘tırnaklı çelik kapı’ ile hizmet veriyoruz” dedi.

Üretimin yüzde 60’ını iç piyasaya, yüzde 40’ını ise dış pazara verdiklerini belirten Külahçıoğlu; başta Suudi Arabistan, Sudan, Kuveyt, Ukrayna, Nijer, Nijerya, Fas, Tunus, Katar, Tanzanya , Belçika, Hollanda, Azerbaycan, ve Türkmenistan olmak üzere Arap, Avrupa ve Orta Asya ülkelerine ihracat yaptıklarını kaydetti.