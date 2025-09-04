Kullanıcı verilerini topladığı ortaya çıkan Google'a 425 milyon dolar ceza!

ABD’de federal mahkeme, teknoloji devi Google’ın gizlilik ihlali yaptığına hükmetti. Karara göre Google, kullanıcıların ayarlarını yapmalarına rağmen mobil uygulamalar üzerinden veri topladığı gerekçesiyle yaklaşık 425 milyon dolar ceza ödeyecek.

Gizlilik ihlali tespit edildi

Mahkeme, dava dosyasında yer alan, “Bu dava, Google’ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgilidir” ifadelerine dikkat çekti. Karar, 98 milyon Google kullanıcısını ve 174 milyon cihazı kapsayan toplu davanın ardından verildi.

Google’dan ilk açıklama

Google Sözcüsü Jose Castaneda, karara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır ve biz bu karara itiraz edeceğiz. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, bu tercihi saygıyla karşılarız.”

Davanın geçmişi

Kullanıcılar, Google’ın “Web ve Uygulama Etkinliği” ayarındaki gizlilik güvencelerini ihlal ederek mobil cihazlardan veri topladığını, kaydettiğini ve kullandığını iddia etmişti. Temmuz 2020’de açılan davada kullanıcılar, 31 milyar dolardan fazla tazminat talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin verdiği yaklaşık 425 milyon dolarlık ceza, kullanıcı gizliliği konusundaki davalarda teknoloji devlerine verilen en büyük para cezalarından biri olarak kayda geçti.